La angustia de Duki antes de sus shows en River: por qué rompió en llanto y abandonó la conferencia de prensa

Duki es sin dudas uno de los máximos referentes del género urbano argentino. El rapero fue un pionero en el trap y logró dejar su huella en la escena nacional. Así como también ha posicionado su música a nivel mundial. Finalmente, luego de llenar 4 veces el estadio de Vélez el año pasado, ahora llega el turno de consagrarse con 2 shows sold out en River.

Antes de sus dos presentaciones, programadas para el sábado 2 y domingo 3 de diciembre, en el Estadio Monumental, Duki brindó una conferencia de prensa.

Duki en River Foto: Web

Allí, el artista respondió las preguntas de los periodistas y reveló cómo se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera. En medio de su discurso, el rapero no pudo contener la emoción y se quebró a tal punto que debió abandonar el escenario.

La emoción de Duki antes de sus shows en River

Al hablar sobre su futuro, el artista compartió una reflexión muy particular que nadie esperaba. “Uno ya vivió tan rápido, de repente tengo 27 años y ya hice los River, y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta, eso la verdad me genera bastante angustia, me pone un poco mal”, aseguró.

Luego puntualizó en el momento exacto en el que se baje del escenario tras su primer show en River. “Va a llegar el sábado, me voy a subir, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni voy a caer, eso me da un poco de miedo”, confesó.

“El hecho de quemar etapas y que ya no haya un siguiente paso, creo que ese es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes”, sostuvo. “Llega un momento que hacés todo lo que querés”, agregó.

“Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria”, explicó antes de desarrollar su punto de vista: “Si llegás a un momento en donde cualquier cosa que querés la tenés, no existe margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya lo tenés todo”.

La conferencia de prensa, previo al River.

“Creo que parte de la angustia que tengo va arraigado a eso, van a ser dos días, se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora”, confesó ya con la voz temblorosa. Para evitar romper en llanto quiso cambiar de tema pero la emoción le ganó y no pudo continuar hablando. El músico se levantó de su asiento y abandonó el lugar visiblemente conmovido mientras los presentes lo aplaudían.