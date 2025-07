Adiós a la puffer: cuál es la campera abrigada que es furor este invierno 2025

Llegó el invierno 2025 y las bajas temperaturas no se hicieron esperar. Esto lleva a renovar el guardarropa o sacar las prendas abrigadas, los accesorios y zapatos para no pasar frío. Los fanáticos de la moda están al tanto de las tendencias del momento, no solo para abrigarse, sino que combinar y llevar la ropa que es furor.

El abrigo que es furor esta temporada otoño invierno 2025

Los abrigos son el indispensable del invierno, debido a su calidad para no pasar el frío y no enfermarse en las épocas de bajas temperaturas. Si bien hay diferentes tipos de camperas, suéteres o tapados, cada temporada hay nuevas prendas que marcan la moda, en especial en las principales marcas del mundo.

El abrigo perfecto para este invierno 2025 a un precio accesible

Las camperas puffer y los tapados de paño fueron el trend durante varias temporadas de invierno, ya que están hechas con materiales resistentes al frío y permite estar calentitos y no enfermarse. Ahora, es furor una nueva prenda que ya usan las grandes marcas y combinan con todos los estilos de look.

Cuál es la campera furor de este invierno 2025

El abrigo del momento son las camperas teddy, también se conocen como “de peluche”, no solo son abrigadas, sino que combinan moda, comodidad y estilo casual que se adapta a todos los looks. Pueden llevarse con sastreros o camisas dándole un aire más formal.

La campera teddy es furor este invierno 2025

Estas camperas son livianas y abrigada, su composición y textura permite no pasar frío, además de aportar suavidad al estilo. Estas combinan con todo y se puede llevar hasta con polleras.

Le agregan un estilo más relajado al look, lo que la hace una prenda perfecta para estar a la moda, pero sin ser muy extravagante. Un dato clave es que se adapta a todas las edades, y los colores más usados son los tonos beiges, chocolate, negro o natural. Aunque hay tonos más llamativos para quienes son más arriesgados.