Un escándalo protagonizado por el CEO de una empresa tecnológica sacudió las redes en las últimas horas y generó repercusiones en su entorno laboral. Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, fue captado por la “kiss cam” de un recital de Coldplay mientras abrazaba de forma íntima a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa. El momento incómodo quedó registrado en video y se viralizó en TikTok, dejando expuesta una supuesta infidelidad y generando todo tipo de comentarios.

La escena fue breve pero reveladora: al notar que estaban siendo filmados, ambos se separaron rápidamente y se alejaron entre el público. Desde entonces, el video no paró de circular y la prensa intentó comunicarse con empleados actuales de Astronomer, aunque sin éxito. Sin embargo, el New York Post encontró a exempleados de Byron en su paso por Cybereason, la empresa de ciberseguridad donde trabajó entre 2017 y 2019, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

“Fue un jefe tóxico”: duras críticas de exempleados

Lejos de solidarizarse con él, varios de sus excompañeros de trabajo reaccionaron con ironía y satisfacción ante la viralización del video. Según reveló el Post, algunos exempleados no dudaron en calificarlo como un “jefe tóxico” y aseguraron que lo sucedido fue “un merecido karma”.

“Los grupos de trabajo que tenemos están riéndose a carcajadas y disfrutando muchísimo de lo que pasó y de que él haya quedado expuesto”, declaró uno de los exempleados en diálogo con el medio.

Otros testimonios hablaron de un ambiente laboral tenso y poco saludable bajo la conducción de Byron:

“Arremetía contra los empleados que no estaban de acuerdo con él, incluso amenazando con despedirlos. No se lo podía desafiar”, dijo otro exintegrante de su equipo.

De líder prometedor a protagonista de un escándalo

Andy Byron asumió el cargo de CEO de Astronomer, una compañía de tecnología con sede en Nueva York, en julio de 2023. Llegó con una trayectoria destacada en empresas como Lacework, Cybereason y Fuze. Kristin Cabot, por su parte, se incorporó como directora de Recursos Humanos en noviembre de 2024.

Andy Byron se viralizó tras el concierto de Coldplay.

Tras la exposición pública, ni Byron ni Cabot realizaron declaraciones oficiales. La empresa tampoco emitió un comunicado, aunque circuló en redes sociales un falso mensaje atribuido al CEO en el que responsabilizaba a Coldplay por el incidente.