Netflix es de las plataformas de streaming más completas en cuanto al catálogo series y películas. Entre la enorme cantidad de títulos disponibles, algunos de los que generan más interés son los que involucran el misterio o una temática de alta costura.

Es por eso que hay una película en particular que se ha ganado toda la atención del público de Netflix. Gracias a su intrigante trama, basada en una historia real “Mrs Harris Goes to Paris” (“La Señora Harris va a París” en español), se convirtió en una de las más vistas en la plataforma.

Netflix: la película basada en una historia real que superó todas las expectativas y está entre las más vistas

De qué trata La Señora Harris va a París, la película de Netflix

“Una irreprimible empleada doméstica londinense soñando con comprar un vestido de Dior alegra la vida de quienes la rodean durante unas vacaciones parisinas que le cambiarán la vida”, dice la sinopsis oficial en Netflix.

Esta película inspirada en una historia real y basada en un exitoso libro, tiene como contexto la Londres posterior a la Segunda Guerra Mundial. Allí, Ada Harris transcurre su vida como señora de limpieza entre las casas más adineradas de la capital inglesa. Pese a sentirse muy sola por la pérdida de su esposo en la guerra, busca seguir su vida con tranquilidad.

Mientras le limpiaba la casa a una de sus clientas adineradas, descubre un vestido Dior que la cautiva por completo. Este conjunto representaba un posible cambio en su vida, por lo que decide ahorrar cada centavo para comprarse uno propio.

Tras varios meses de ahorro, Harris decide viajar a París para ir a la casa Dior y hacer realidad sus sueños. Sin embargo, algunas personas le serán de obstáculos, tras considerar que una mujer de limpieza no podía obtener tal artilugio. ¿Lo conseguirá pese a las múltiples objeciones?

Esta película está basada en la novela homónima del escritor Paul William Gallico y se ha ganado los elogios de la crítica así como de los suscriptores de Netflix.

Además, una de las cualidades que la destacan es que la diseñadora de vestuario Jenny Beavan utilizó los archivos históricos de Dior, que contenían sus cuadernos de bocetos, cuadernos de trabajo y patrones originales, para recrear los vestidos que aparecen en la película.

Netflix: tráiler oficial de La Señora Harris va a París