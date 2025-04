Lali Espósito sigue sorprendiendo a sus fans con nuevos adelantos de su próximo disco. La cantante argentina anunció el estreno de su nuevo álbum que saldrá a la luz antes de sus shows en Vélez.

A través de sus redes sociales, Lali reveló la portada oficial y el título de su nuevo proyecto discográfico, que se estrenará el próximo 29 de abril. Además, dio a conocer el tracklist con todas las canciones que formarán parte de este proyecto.

Lali Espósito (Instagram de Lali Espósito)

No vayas a atender cuando el demonio llama es el nombre del próximo disco de Lali Espósito. Este álbum ya cuenta con algunos adelantos como “Fanático”, “No me importa” y “Mejor que vos”, con Miranda! pero habrá más sorpresas. Una de ellas es una colaboración con nada más y nada menos que Duki.

Lali Espósito anunció su colaboración con Duki

Mediante sus historias de Instagram, Duki confirmó su participación en el nuevo disco de Lali. Ambos tomaron por sorpresa a todos sus fans al mostrar esta nueva alianza, ya que en el pasado habían tenido algunos desencuentros a través de las redes sociales.

¿No estaban peleados? Lali Espósito adelantó su colaboración con Duki y sorprendió a sus fans

“El 29 de abril sale el disco nuevo de Lali y tuve el honor de ser parte, gracias por la invitación”, escribió el referente del trap. “La canción es Plástico, espero que la disfruten”, añadió junto a la cuenta regresiva para el lanzamiento del álbum, demostrando que está todo más que bien con su colega.

¿Por qué se pelearon Lali y Duki?

Duki tuvo una especie de enfrentamiento con Lali Espósito en 2018. El aquel entonces, el referente del trap argentino tuvo tras unos dichos desafortunados sobre su colega y la cantante pop salió a responderle a través de Twitter.

“Y a la presidenta de Universal le dije: ‘Mirá, la voy a hacer corta: yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Yo soy un pibe que viene de no tener nada, y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Yo tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo’”, dijo el artista en aquel entonces.

La polémica con Duki sigue: la dura crítica de Rolling Stone a su nuevo álbum que revivió su pelea con Lali Espósito

A lo que Lali Espósito salió a responderle sin filtro: “Avísenle a Duki que yo también nací con MUCHA hambre por eso llegué a donde llegué. Tampoco busqué fama. Vino! Y yo también le digo al presidente de Sony Music a dónde quiero llegar. Saludos”.

La polémica con Duki sigue: la dura crítica de Rolling Stone a su nuevo álbum que revivió su pelea con Lali Espósito

Ante la dura contestación por parte de la cantante pop, Duki aseguró: “Lali mi amor perdoname sos una beba, esa frase la sacaron de contexto”.

Sin embargo, a pesar de que este picante ida y vuelta existió, ambos artistas actualmente tienen una buena relación y hasta han compartido varios momentos juntos en el estudio de grabación.