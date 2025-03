Lali Espósito y María Becerra tienen mucho en común. Ambas son dos de las artistas argentinas más exitosas a nivel internacional. Además, las dos han comenzado a escribir y componer música desde muy chicas. Si bien una inició su camino en la actuación y la otra en YouTube, desde ya hace varios años están expuestas a la fama y la opinión pública.

Sin ir más lejos, tanto Lali como María fueron señaladas y criticadas por el propio Javier Milei que hasta le puso llamativos apodos. En más de una ocasión el Presidente de la Nación se refirió a ellas como Lali Depósito y María BCRA.

Javier Milei atacó a María Becerra tras sus dichos por los incendios en la Patagonia y Lali Espósito salió a defenderla

Además, el líder de La Libertad Avanza apuntó en diferentes oportunidades contra ambas artistas por sus opiniones politica. Incluso, hasta las criticó por no salir a hablar sobre diferentes temas sociales y políticos.

Por su parte, tanto Lali como María Becerra se han mostrado firmes con sus convicciones. Ambas estuvieron presentes en la marcha organizada por el colectivo LGBT+ tras los dichos del Presidente en Davos. Y las dos también mostraron su apoyo y solidaridad en medio de los incendios en la Patagonia.

Qué dijo Lali Espósito de su relación con María Becerra

En una reciente entrevista, Lali Espósito fue consultada sobre su vínculo con su colega. “Hace poquito apoyaste a María Becerra”, comenzó diciendo la periodista. “Sí, claro”, sostuvo la artista. “Se les vio juntas, son amigas. ¿Puede venir una colaboración con ella?“, le consultaron a continuación.

Por su parte, Lali decidió responder con honestidad. “Hay algo, una fantasía que respeto y me da hasta ternura y me gusta, que es esto que los artistas nos conocemos muchísimo entre todos, y eso no es así”, señaló.

Sin embargo, a continuación aclaró: “Tengo muy buena onda con María, me parece una genia absoluta”. Además, decidió revelar algunos detalles de su íntima relación. “La fui a ver a su show, ella siempre apoya mi música, me escribe por privado, me pregunta cosas, nos compartimos todo”, comentó para sorpresa de muchos.

Aunque acerca de esta posible unión artística señaló: “Creo que para colaborar, por lo menos yo soy así, y tengo la sensación de que ella también, tiene que surgir de un vínculo que va forjándose”. Pero, respondiendo a la pregunta inicial, dijo: “Sí, obvio”.

Sobre cómo fue que forjó esta nueva relación con María, Lali reveló: “Empezamos a compartir más este último tiempo”. Y luego entró en detalles. “Nos pasaron cosas del orden público que nos unieron conceptual e ideológicamente en un montón de formas de ver sobre todo nuestro trabajo y la cultura”, comentó.

“Entonces sí, es una persona que admiro, me parece una genia, es una artista número uno argentina que nos representa muy bien y obvio que quisiera hacer algo con María”, aseguró. “Ya me siento más cerca como para animarme a preguntarle o a buscar una canción juntas para hacer”, concluyó para alegría de los fans de ambas artistas.