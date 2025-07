La Joaqui fue trasladada de urgencia al hospital tras lesionarse en pleno show: cómo está de salud.

Mientras se encontraba de gira por Europa, La Joaqui vivió un momento complicado que casi la obliga a suspender sus presentaciones. La reconocida cantante de RKT sufrió una dolorosa lesión durante el inicio de un show en Italia, donde se dislocó la clavícula y debió ser atendida de urgencia. Tras el incidente, fue trasladada rápidamente a un hospital para recibir asistencia médica y evaluar la gravedad de su estado.

A pesar de la situación médica que enfrentó, la cantante decidió continuar con su presentación, demostrando profesionalismo y compromiso con su público. Aunque estuvo visiblemente limitada en sus movimientos y debió soportar el dolor, logró completar el show.

Fiel a su estilo, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo que había ocurrido. Allí brindó detalles sobre la lesión y llevó tranquilidad al confirmar que la gira por Europa seguirá desarrollándose tal como estaba programada.

Cómo está La Joaqui de salud

Con la intención de llevar tranquilidad a sus seguidores, La Joaqui relató lo ocurrido durante el show en Italia: “Quería apaciguar un poco la preocupación. Lo que pasó fue que en el segundo tema del show de Italia se me descolocó la clavícula”.

Además, con su característico sentido del humor, la artista explicó el motivo por el cual aparecía con parches en los ojos: “Estos parches en los ojos no son por estética, es para que no vean que lloré, porque soy una chica ruda”.

La Joaqui también destacó el apoyo que recibió tras el accidente: “La gente del festival colaboró en esta situación y nos llevó al hospital”.

A pesar del dolor, la cantante intentó mantener el ánimo arriba y compartió una anécdota emotiva del traslado: “Todas las enfermeras me abrazaron cuando yo grité a lo loco. También hicimos chistes en la ambulancia para que todo sea más leve”.

La Joaqui continuó abriéndose con sus seguidores y expresó cómo vivió el momento arriba del escenario: “También me sentí muy avergonzada porque me invitaron y no quería cortar la puta vibra. Quiero pedir disculpas porque los 40 minutos restantes estuve bastante tiesa, pero no quería cortar, quería cumplir”.

Emocionada, la artista compartió lo que significa para ella esta gira por Europa: “Estoy un poco triste porque me hace mucha ilusión esta gira. Me quedan tres shows y los vamos a hacer”.

En cuanto a su estado de salud y la decisión de seguir adelante con sus compromisos, aclaró: “Y no se preocupen, no estoy descuidando mi salud continuando con los shows y la gira. Ya fuimos al médico, ya me acomodaron la clavícula. Ya me dieron inyectables para el dolor y unos analgésicos”.

Por último, aseguró que está tomando todas las precauciones necesarias para seguir adelante de manera responsable: “Estoy con todo lo necesario para poder realizar los shows, con los recaudos necesarios. Estoy siendo prudente y adulta ante la situación”.