La influencer cordobesa Kami Franco se postuló para la próxima edición de Gran Hermano. La joven madre se animó, rompió una promesa y elaboró un desopilante video para anotarse en el reality.

Kami Franco se postuló para Gran Hermano: “Me considero genial porque”

“Dije que no iba a hacer esto, pero bueno lo hago ahora porque posta estoy con todas las buenas vibras”, expresó bien temprano la creadora de contenido a través de una producción en su cuenta de Instagram.

La joven de 25 años ponderó que ser del signo géminis “es lo mejor que hay” y, luego, enumeró sus virtudes: “Soy una persona super creativa, me gusta estar haciendo todo el tiempo cosas, soy de incentivar a otras personas”.

Por otro lado, contextualizó que está en pareja con Walter "Moneda" Supertino y juntos tienen una hija de 3 años, Roma. Además, se consideró “genial” para Gran Hermano porque es “super divertida”.

“Tengo muchas anécdotas y bueno, ya habrán visto mis videos con el ‘me crees que me salió’”, rememoró entre risas. En paralelo, recordó episodios como la pronunciación de los colores en inglés, la preparación de la gelatina, entre otros.

Por último, puso en duda su papel dentro de la casa más famosa del país porque no es conflictiva. “No soy peleadora, no sé si me veo ahí adentro. No es que no quiero, pero me llevaría bien con todo el mundo”, cerró.