Del fanatismo a la amistad y una posible colaboración: ¿cómo comenzó la relación entre María Becerra y Lali Espósito?

María Becerra y Lali Espósito son de los artistas argentinas más importantes dentro del género urbano y pop, y además, son referentes para varias generaciones de cantantes. Por otro lado, ambas son destacadas por su personalidad, su carisma y su frontalidad para expresar sus opiniones.

A pesar de que actualmente tienen una gran relación, la relación entre María Becerra y Lali Espósito comenzó a través de un fanatismo. En varias oportunidades, María comentó lo mucho que admiraba a Lali y su música, y en los últimos días se viralizó un tweet de 2017 en el que María escribió: “Acabo de tener a Lali al lado mío y no me pude sacar una foto, me ganaron los nervios. La amo, loco. Qué divina es”.

María Becerra y su opinión sobre Lali Espósito en 2017 Foto: Instagram

Desde 2019, cuando María se lanzó como solista, comenzó a tomar mayor reconocimiento en la industria musical y en 2021 hizo su gran despegue internacional. En paralelo, fue ganando confianza con muchos colegas de la industria.

En febrero de 2023, María y Lali se cruzaron en la Fiesta del Sol en San Juan, en el que ambas presentaron un show. No perdieron la oportunidad de darse un abrazo tras los escenarios y decirle unas lindas palabras.

María Becerra y Lali Espósito se cruzaron en la Fiesta del Sol Foto: Twitter

El sábado 4 de marzo de 2023, Lali Espósito realizó un show en el Estadio Vélez Sársfield y fue la primera mujer argentina en llenar dicho estadio, y María Becerra estuvo en la tribuna apoyando a su colega.

Un año más tarde, se confirmó la unión entre Lali y María, cuando María la defendió frente a los dichos del presidente Javier Milei contra Lali. “La nena de Argentina” fue una de las primeras en brindarle su apoyo frente ala difícil situación.

Luego, el 22 y 23 de marzo, María Becerra realizó dos shows en el Estadio River Plate y se convirtió en la primera mujer argentina en llenar dichos estadios. Y Lali Espósito estuvo presente en la tribuna apoyándola.

Lali Espósito estuvo presente en el show de María Becerra en River Foto: Instagram

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración con María Becerra

En esta oportunidad, Lali habló de su relación con María y de una posible colaboración: “Sería bárbaro. Ella es una grande, viene de hacer dos estadios enormes en River, que es muy importante y ninguna mujer lo había hecho antes. Cuando yo hice el Vélez, ella estuvo ahí con su mensaje bonito. Yo quería estar en su show, y tenemos ese vínculo de artistas que nos respetamos. Respeto mucho lo que ha logrado, me parece una supergrande. Ojalá hagamos un tema”.