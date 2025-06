Se confirmó el Cosquín Rock 2026, My Chemical Romance en Argentina y Airbag tocó con Maná: las noticias musicales de la semana

Tras su exitoso aniversario número 25, el Cosquín Rock anunció su próximo encuentro para el año próximo. El festival argentino regresa en el 2026 al Aeródromo Santa María de Punilla y la adrenalina por volver a ver en vivo a los artistas más convocantes de la escena del rock nacional empieza a sentirse.

El Cosquín Rock 2026 promete grandes sorpresas en su line up. Con la historia de haber sido escenario de encuentros musicales legendarios, reunión de grandes artistas y la salida al mundo de muchos otros que recién comenzaban, este festival sigue reflejando la identidad argentina y reafirmándose como una cita obligada de todos los veranos.

Vuelve el Cosquín Rock. (Prensa En Vivo)

La próxima edición del Cosquín Rock ya tiene fecha confirmada: el encuentro será los días 14 y 15 de febrero de 2026. Y ya se conocen detalles de la venta de entradas anticipadas.

Entradas para el Cosquín Rock 2026

Para sorpresa de muchos, vuelven las 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA durante todo el período de compra de entradas.

Entradas para el Cosquín Rock 2026

La venta de entradas para el festival de rock se realizará por etapas y comenzará a partir del mes de julio.

PREVENTA EXCLUSIVA BBVA - JUEVES 3 DE JULIO A LAS 10 HS con 12 Cuotas sin interés con tarjetas BBVA

VENTA GENERAL (SE ACTIVA UNA VEZ AGOTADA LA PREVENTA) con todos los medios de pago, y continúa el beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA

My Chemical Romance en Argentina

Otra de las grandes noticias de la semana fue la confirmación del esperado regreso de My Chemical Romance a la Argentina. Diecisiete años después de su última visita, la banda de Gerard Way anunció su SOUTH AMERICAN TOUR 2026, que contará con The Hives como invitados especiales.

El tan esperado show será el 1 de febrero de 2026 en el Estadio Huracán. Con la preventa BBVA agotada en apenas minutos, la venta general ya se encuentra disponible a través de Livepass.

My Chemical Romance en Argentina 2026

El impacto de MCR sigue resonando a través de generaciones, y esa influencia no muestra señales de disminuir. Su gira por estadios en Norteamérica 2025, “Long Live: The Black Parade”, lo demuestra con una serie de fechas agotadas.

Airbag tocó “Corazón Espinado” con Maná

El furor por Airbag no se detiene. Tras agotar sus dos primeros estadios River en Buenos Aires, la banda de los hermanos Sardelli dio inicio a la gira internacional de El Club de la Pelea. Una de las primeras paradas fue Madrid, donde protagonizaron un momento inolvidable: Patricio Sardelli se subió al escenario junto a Maná para interpretar “Corazón Espinado”, uno de los grandes clásicos del grupo mexicano.

