Las terribles amenazas que recibió una ex participante de Gran Hermano: “Vas a terminar en un río”

Martina Pereyra, una de las figuras más recordadas de la última edición de Gran Hermano, atraviesa un momento angustiante. En los últimos días, su cuenta de Instagram fue el blanco de amenazas explícitas y comentarios cargados de violencia.

Todo comenzó cuando su hermana, Delfina, compartió en X (ex Twitter) capturas de los mensajes privados que recibió Martina. “Esto es lo que le mandan a Martina. La gente está totalmente enferma”, escribió indignada. En las imágenes se pueden ver frases alarmantes y fotos que intentan amedrentarla.

En twitter se viralizaron las amenazas que recibió Martina.

Uno de los mensajes más graves fue enviado desde la cuenta @misca_water: “Te dejamos una carta debajo de la puerta de tu departamento, que la disfrutes”, junto a una imagen de una pistola apoyada en el volante de un auto. También enviaron una foto de un bar donde la ex GH había cenado con Tato Algorta, el reciente ganador del reality. “Si quiero ya te hacemos boleta”, escribieron después.

Las amenazas que recibió Martina Pereyra, ex Gran Hermano.

Los protagonistas de Gran Hermano reaccionaron ante el escándalo

El contexto detrás de las amenazas parece estar relacionado con las especulaciones románticas entre Martina y Tato. Aunque ambos se mostraron juntos en algunas salidas, nunca confirmaron una relación. Sin embargo, esto no detuvo a ciertos grupos de fans, que desde la final de Gran Hermano arman y desarman parejas a gusto.

Martina fue una de las últimas participantes en abandonar la casa.

Mientras algunos seguidores shipean a Tato con Luz Tito, otros lo relacionan con Martina. También se había vinculado a la joven con Luca Figurelli, otro ex participante que salió a repudiar las amenazas.

El tweet de Luca tras las amenazas a Martina.

“¿Qué onda? Me levanto y mi gente bardea a los que quiero. ¿Qué les pasa? Yo no le digo a mi público que se comporten así, y menos que amenacen a gente que quiero. Pórtense piola, no sean bobos”, escribió el joven en sus historias.

Los participantes de Gran Hermano 2025

Por su parte, Martina intentó defenderse con un mensaje que publicó en X: “Nadie necesita de nadie y nadie le va a elegir la pareja a nadie, al que no le gusta deja de seguir y listo”. Pero lejos de frenar la hostilidad, sus palabras desataron más ira por parte del agresor, que le respondió con otro mensaje violento: “Vas a terminar en un río si seguís así. ¿Vos querés desaparecer?”.