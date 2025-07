Tato se la jugó y confesó con qué ex participante de Gran Hermano 2025 tendría un romance: ¿es Luz?.

Después de afirmar con total claridad que con Luz Tito no hay más que una amistad y que no existe ningún tipo de interés amoroso, Santiago “Tato” Algorta dejó entrever una actitud diferente cuando fue consultado sobre Martina Pereyra.

Tato el gran ganador de Gran Hermano 2025

A diferencia de su respuesta tajante anterior, esta vez no fue tan rotundo al descartar una posible historia romántica, lo que generó cierta expectativa entre los seguidores del reality. Su reacción despertó especulaciones y dejó la puerta entreabierta a una posible conexión con su excompañera de convivencia.

Tato reveló con qué ex participante de GH tendría un romance

El ganador de Gran Hermano 2025 fue entrevistado en LAM, donde no esquivó las preguntas sobre su situación sentimental. Tras haber protagonizado algunos besos apasionados con Martu dentro de la casa, le consultaron si había chances de algo más, y lejos de cerrar la puerta, dejó la posibilidad abierta.

Si bien el uruguayo remarcó que con Martina Pereyra mantienen una buena relación de amistad y que en este momento está completamente enfocado en sus compromisos laborales, su respuesta generó revuelo y alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo.

En el segmento “Pregunta de la gente” de LAM, le lanzaron directamente: “¿En algún momento te gustó Martina?”. Sin dudar, Tato respondió: “Martu es hermosa, es mi amiga, la adoro, pero nunca la vi más allá que como una amiga”. La respuesta buscó poner fin a los rumores, aunque no todos en el estudio quedaron convencidos.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa redobló la apuesta con picardía: “¿En cuatro meses, no nos va a llegar un video tuyo con Martu?”. La contestación del uruguayo sorprendió por su ambigüedad: “Yo no sé. Yo no soy futurología”. La respuesta desató risas entre los panelistas, y el propio Pepe exclamó: “¡Le abrió la puerta!”.

Martina Pereyra, la participante de Gran Hermano que se descompensó en vivo. (Foto: web)

Rocío Marengo, por su parte, quiso saber si la historia pudo haber sido al revés: “¿Ella sí gustaba de vos?”. Pero Tato fue contundente: “No, no. Siempre fuimos amigos”.

Así, entre sonrisas y respuestas medidas, el ganador del reality dejó más dudas que certezas sobre su relación con Martina, mientras su presente mediático sigue sumando capítulos.