More Rial apostó al minivestido negro más escotado y lo presumió en Instagram

Morena Rial no tiene filtros y sin dudas esa parte de su personalidad hace que tenga miles de fanáticos atentos a sus pasos. En sus redes se muestra auténtica, sin vueltas, y su comunidad —que supera el millón de seguidores— lo celebra y la sigue con atención. Supo construir un espacio propio donde lo personal, lo mediático y lo estético conviven con su estilo bien marcado. Ya sea por un cambio de look, una reflexión íntima o alguna que otra declaración filosa, Morena siempre logra generar conversación y mantenerse en el centro de la escena.

More Rial sorprendió a sus seguidores con un mega escote

En esta oportunidad, la mediática apostó por un minivestido negro bien escotado que se llevó todas las miradas. En la imágen se la puede ver posando en modo selfie en un ascensor, con el minivestido como prenda estrella del look acompañado con una campera puffer en color nude para hacerle frente al frío.

Morena Rial habló de su relación con L-Gante y lo mandó al frente

La hija de Jorge Rial siempre se caracterizó por decir lo que piensa sin filtros para eso usa sus historias de Instagram. Allí More contesta todo y cuenta noticias inesperadas sobre otros famosos, es por eso que se convirtió en una de las influencers de espectáculos que cuenta lo que nadie quiere.

En ese contexto, uno de sus seguidores le preguntó por L-Gante y si tuvieron algún tipo de vínculo en el pasado. Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, Morena Rial reveló su relación con el cantante de RKT y lo mandó al frente.

“More ¿le tenés ganas a L-Gante? digo porque le tiras con todo y él ni cavida", le escribió un seguidor en la caja de preguntas sobre su vínculo con el cantante de RKT. Ante la consulta, Morena Rial respondió divertida y sin filtros y mandó al frente a L-Gante: “Jaja, me tiró varios mensajes por DM, nada más que no los subí”.

De esta manera, la famosa contó que tuvo una conversación picante por redes sociales con el cantante de RKT, pero que no pasó nada más o no se encontraron cara a cara, lo que podría suceder en el futuro.

Asimismo, More reveló más información de su vida privada y su vínculo con otros famosos. “¿Estuviste con algún famoso casado o alguno te quiso levantar?”, le consultó uno de sus seguidores.

“No estuve, pero me escribieron varios casados”, contó sin filtros. Luego, More Rial reveló su regla sobre las relaciones con hombres y fue contundente: “No estoy con hombres comprometidos”.