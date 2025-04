Emilia Mernes respondió a las críticas por su video acusando a los argentinos de muertos de hambre: “Me afecta”

En medio de una intensa gira promocional y con su carrera en pleno ascenso internacional, Emilia Mernes se tomó un momento para aclarar la polémica que la tuvo en el centro de las críticas en las últimas semanas. La cantante fue interceptada por un notero de LAM y no esquivó el tema: el video que circuló en redes donde supuestamente se refería a los argentinos como “muertos de hambre”.

El fragmento, extraído de un videoblog en su canal de YouTube, encendió la indignación de muchos usuarios que lo interpretaron como un gesto de desprecio y clasismo. Sin embargo, la artista entrerriana dio su versión: “Si sacan todo de contexto, a veces te da bronca, porque yo jamás me reiría de lo que está pasando en Argentina. Todo lo contrario, la verdad que me afecta y me duele”, aseguró Mernes con tono serio.

Además, reafirmó su compromiso emocional con el país que la vio nacer y crecer: “Siempre quiero lo mejor para mi país. A veces se malinterpreta y duele más de lo que la gente cree”, agregó, visiblemente afectada por el revuelo mediático.

Emilia Mernes habló sobre su relación con Duki

Emilia Mernes también se refirió a su relación con Duki, otro de los grandes nombres del trap argentino, con quien mantiene un romance desde hace casi cuatro años. Ante los rumores de una supuesta crisis e incluso la aparición de una tercera en discordia, Emilia fue clara: “Está todo muy bien, por suerte. Contenta. Nos reímos de los rumores, estamos acostumbrados a esta altura. Intentamos no darle tanta bola”.

Emilia y Duki

Con una carrera que la lleva de escenario en escenario y una presencia cada vez más fuerte en las plataformas digitales, Emilia se muestra firme frente a la exposición y los escándalos que suelen acompañar a las figuras del espectáculo.

El beso de Duki y Emilia Mernes en el Movistar Arena

En otro tramo de la entrevista, también se solidarizó con sus colegas Lali Espósito y María Becerra, que vienen recibiendo ataques directos por parte del presidente Javier Milei. “Repudio todo el hate hacia mis compañeras, no estoy de acuerdo para nada. Todas queremos lo mejor para nuestro país”, expresó con convicción.