El insólito detalle en los botines de Mauro Icardi que enfureció a Wanda Nara: “Las iniciales de...”

Un nuevo conflicto sacude a Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta vez, todo comenzó por un detalle en los nuevos botines del futbolista. En lo que parecía un gesto tierno, Icardi mandó a personalizar su calzado con los nombres y las iniciales de los hijos que comparte con Wanda, pero también con las de los hijos de la China Suárez.

La imagen que compartió el periodista Gustavo Méndez en sus redes muestra la inscripción “ISABELLA 27 R.M.A.”, haciendo alusión a su hija y a las iniciales de Rufina, Magnolia y Amancio, hijos de la China con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. A esto se suma la mención a Francesca y a los varones que Wanda tuvo con Maxi López: Valentino, Benedicto y Constantino.

Las iniciales de los hijos de la China, en los botines de Mauro.

Wanda Nara explotó y destrozó a Mauro Icardi

La reacción no tardó en llegar. Wanda Nara usó su cuenta de Twitter para apuntar directamente contra Icardi y acusarlo de incumplir con sus responsabilidades parentales: “Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos. Es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer. Qué letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple”, escribió.

La foto circuló rápidamente en redes.

Y continuó con un mensaje demoledor: “Pasaron ya 10 meses. ¿Por qué usás el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines? Ridículo”.

En redes sociales, la reacción fue instantánea. Muchos usuarios se indignaron con la decisión de Icardi de incluir las iniciales de los hijos de su expareja y la actual pareja de otro. “¿Que insulto, poner a tus propios hijos a la misma altura de las 3 sanguijuelas de tu amante?”, escribió una usuaria. “Vergüenza das como padre, Icardi”, sumó otra.

El tweet de Wanda.

En medio de esta polémica, la China Suárez volvió al país para celebrar el cumpleaños número 12 de su hija mayor, Rufina. Aunque no se expresó públicamente sobre el gesto de Icardi, su presencia en la Argentina vuelve a ponerla, una vez más, en el centro del huracán.