La China Suárez mostró una foto con Mauro Icardi desde Turquía y un extraño detalle llamó la atención: “Es Wanda”

La China Suárez está en el centro de la polémica desde que viajó a Turquía con Mauro Icardi. La pareja se instaló en el país turco porque el futbolista volvió al Galatasaray, en medio de esto la actriz tuvo un escandaloso cruce con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, por el permiso para viajar.

La polémica estalló cuando dos días antes del viaje de la pareja, el actor chileno revocó la autorización de Magnolia y Amancio para irse del país por tiempo indeterminado, justificando que deben cumplir con sus actividades escolares y la dinámica familiar.

Esto desató la ira de la actriz, que decidió hacer un fuerte descargo público en contra de su ex, en el que lo acusa de mal padre, de violencia psicológica y de adicciones. “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda (...)“, expuso la China Suárez contra Vicuña.

China Suárez y Benjamín Vicuña

Tras la polémica, el actor chileno no habló de la madre de sus hijos y solo comentó: "No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”.

La actriz y el futbolista están en Turquía, pero desde allá están atentos a todo lo que pasa en el país y lo que se dice de ellos. Tanto es así que la ex Casi Ángeles contesta al hate que recibe y muestra fotos de su nueva vida junto a Icardi.

Mauro y la China, ¿en su nueva casa?

El detalle en la foto de la China Suárez que llamó la atención

En una serie de fotos que compartió la actriz para mostrar la intimidad de la pareja, un detalle se volvió viral. La China Suárez compartió imágenes de ella en pijama desde el baño de la mansión que tiene el futbolista y en donde vivía con Wanda Nara.

En una de las fotos, la actriz posó con un brazo en la cabeza y cara seria, pero en el reflejo de la mampara de la ducha se ve una figura detrás que es muy parecida a Wanda Nara.

La China Suárez

Esto no pasó desapercibido por sus seguidores que no dudaron en comentar. “El reflejo abajo del brazo, ¿¿¿¿qué es este suceso???? Wanda, ¿sos vos?“, fue el comentario de la seguidora que descubrió la coincidencia.

“Te imaginás el plot twist que sería que Wanda esté detrás de todo para generar noticias”, “Imaginate la obsesión de esta mina que se refleja Wanda”, “¡Da miedo! Igual sabíamos que era bruja. No me extrañaría que le haya hecho un trabajo a Icardi en el momento más vulnerable de él", “No sé, pero que la casa y el pijama es de Wanda te lo aseguro”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Si bien se cree que es el propio reflejo, la actriz se sacó una foto similar a la de Wanda cuando estaba en esa casa.