Benjamín vicuña acusó a la China Suárez de impedir el contacto con sus hijos tras el escándalo: “Fue a la comisaría...”

La China Suárez está en el medio de la polémica luego de que expuso a Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus dos hijos, en donde lo acusó de mal padre, de abuso y problemas con adicciones. El conflicto estalló después que el actor chileno le revocó la autorización para que la actriz viaje a Turquía con sus hijos y junto a su novio Mauro Icardi.

Los actores viven momentos de tensión por sus hijos y en medio de la nueva vida de la China en Estambul, donde se instaló con su pareja, quien está jugando en el Galatasaray. “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda", fue una de las acusaciones de la actriz a su ex.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, Vicuña evitó hablar de la madre de sus hijos y solo comentó: “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez en pleno escándalo por sus hijos

Luego del estallido mediático que rompió con la buena relación que siempre profesaron los exs. Ángel de Brito contó la grave denuncia que hizo el actor a su ex por no dejar ver a sus dos hijos, quienes están con la mamá de la China Suárez.

La denuncia de Benjamín Vicuña a la China Suárez tras las acusaciones públicas

“En estos tres días no pudo ver a sus hijos. Hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuestas”, informó Ángel de Brito en su cuenta sobre la situación de Vicuña con sus hijos.

“Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto, hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños", agregó el conductor de LAM.

Asimismo, el periodista informó que le dijeron al actor cuando fue a denunciar: "En la comisaria le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana, hoy fue feriado".

“Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos”, comentó Ángel sobre la guerra mediática entre la China Suárez desde Turquía con su ex.

“A los hijos les tocaba compartir con el padre. Ayer estuvieron y a la noche, Benjamín los llevó a la casa de la China para que duerman con la niñera. Hoy desde las 9 le tocaba al padre. Recién los pudo tener a las 6/7 de la tarde cuando la niñera ‘con instrucciones’ se los dio”, contó el periodista.