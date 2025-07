Se supo cuál es la letal canción que la China Suárez le dedicó a Benjamín Vicuña: qué dice la letra

El nombre de la China Suárez está en el centro de los medios de comunicación luego de que la actriz acusara a su ex pareja Benjamín Vicuña de mal padre, abuso y de problemas con adicciones. La famosa realizó un extenso posteo que destrozó al actor chileno por su paternidad de Magnolia y Amancio.

El conflicto mediático se da en medio del viaje de la actriz a Turquía, en donde se instalará con Mauro Icardi, quien se reincorpora al Galatasaray. Dos días antes de viajar y en pleno preparativo, Vicuña le envió una carta documento a la China Suárez para anunciarle que revocó el permiso para que viaje con sus dos hijos.

El actor chileno justificó su actitud señalando que pretende no interrumpir el año lectivo de los menores, de todas formas viajaran en vacaciones de invierno con su madre. Tras la medida, la actriz escribió en su cuenta: "El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda".

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

“(...) El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza“, acusó públicamente la China Suárez a su ex.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 2. (Foto: Captura de pantalla)

Se supo cuál es la canción que la China Suárez le dedicó a Benjamín Vicuña

Luego de que salió a la luz el escándalo entre la expareja por sus hijos, se supo que la ex Casi Ángeles le habría dedicado un tema a su ex cuando se lanzó como cantante en 2023.

La misma se llama “Ay, ay, ay” y cuenta una historia de amor tormentosa que terminó mal con mucho dolor en el medio. “Me enseñaste corazón todo lo que no hay que hacer. Y jugaste con mi amor hasta perderme", dice una parte de la canción.

La China Suárez y Benjamín Vicuña

“No soporto que cuentes una versión que sabes que no es así. Si yo hablara, vos te irías del país, del país“, relató la cantante en otra parte del tema.

Qué dice la letra de la canción de la China Suárez para Benjamín Vicuña

Me enseñaste corazón todo lo que no hay que hacer.

Y jugaste con mi amor hasta perderme.

Despertaste una ilusión y yo la dejé crecer.

No es así como se trata a una mujer.

Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste? ¿cómo pudiste?

Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal.

Ay, ay-ay-ay, te lo perdiste, te lo perdiste.

Ay, ay-ay-ay, no vuelvas más.

¿Cómo pudiste?

Y pensar que mis amigas me decían no lo defiendas más.

¿Ahora cómo les explico que, en el fondo, tenían razón?

No soporto que cuentes una versión que sabes que no es así.

Si yo hablara, vos te irías del país, del país.

Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?

Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal.

Ay, ay-ay-ay, te lo perdiste, te lo perdiste.

Ay, ay-ay-ay, no vuelvas más.

Me contaron por ahí que te gusta hablar de mí.

Pero esta es mi canción y mi palabra.

¿Cómo hacés para contar una versión qué sabes que no es así?