Benjamín Vicuña rompió el silencio tras mandarle una carta documento a la China Suárez por sus hijos

El nombre de la China Suárez vuelve a ser el centro de las noticias luego de que se conoció la fecha definitiva del viaje de la actriz con Mauro Icardi para instalarse en Estambul, donde el futbolista arranca la temporada con el Galatasaray. No todo salió como esperaba y la ex Casi Ángeles vive un conflicto con su ex Benjamín Vicuña.

La China Suárez pretendía viajar este fin de semana pasado con sus tres hijos: Rufina, fruto de su relación Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña. El viaje es para instalarse en el país turco junto a su pareja Icardi.

Mauro Icardi y la China Suárez

La suspensión del viaje llamó la atención y en las últimas horas se supo el motivo. El actor chileno le envió una carta documento a la actriz notificando la revocación del permiso de viaje de sus hijos. En la anterior autorización Vicuña permitía que los menores viajen sin límites de fecha ni destino, pero decidió modificar.

Benjamín Vicuña arremetió contra la China Suárez

Según revelaron, el actor busca que sus hijos preserven su rutina escolar y familiar, por lo que no quiere que rompan el contacto con su madre, sino que mantengan la dinámica del colegio, ya que faltaron en el viaje anterior y las vacaciones recién comenzarían el 21 de julio.

La palabra de Benjamín Vicuña tras la carta documento

Pochi, la panelista de Puro Show, habló con Vicuña tras conocerse la carta documento: “Él me dio a entender como que a él le parece re válido que la madre quiera viajar con su pareja, pero que los chicos tienen rutinas, tienen colegio, estar con sus rutinas, sus hermanos, sus papás...”.

Luego, el actor señaló a la panelista que si tienen un permiso limitado: “Y que iban a poder viajar con la mamá por las vacaciones de invierno”.

Pochi confesó que le preguntó al actor sobre la actitud de la China Suárez al enterarse de la medida y Vicuña fue tajante: “No sé, pregúntele a ella”.