Salió a la luz la tremenda indirecta de China Suárez mientras aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña: “Pensé que volver...”

La China Suárez volvió a encender la polémica en las últimas horas con su fuerte descargo contra Benjamín Vicuña. La actriz atacó con un duro comunicado a su ex pareja y padre de sus hijos luego de que le impidiera viajar en familia a Turquía para acompañar a Mauro Icardi.

A raíz del escándalo, salieron a la luz varias pruebas que demuestran que la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña atravesó por fuertes crisis. Entre ellas una dura indirecta de la actriz contra el ex de Pampita que confirma su nueva versión de la separación.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

La vez que la China Suárez soltó un palito contra Benjamín Vicuña y despertó rumores de crisis

Luego de que se conociera que Pampita invitó a su casamiento con Roberto García Moritán a su expareja Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez, volvieron a circular rumores de crisis entre los papas de Magnolia.

En aquel entonces, la actriz pubicó en sus historias de Instagram un misterioso mensaje en el que daba a entender que no estaba del todo bien en su relación.

Se filtró la reacción del chat de mamis del colegio de los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez tras el escándalo.

Cuando Pampita anunció su casamiento, lo organizó en un par de semanas sin dudar. Justo en contraposición a lo que pasó con Vicuña y Suárez que anunciaron su boda hace varios meses pero por diferentes motivos se canceló.

Por su parte, la China Suárez decidió mostrar en sus redes sociales que estaba inconforme y desató los rumores de crisis de pareja.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme", dice el fragmento que compartió la actriz en aquel entonces.

Mensaje de la China Suárez (@sangrejaponesa)

Estas palabras generaron especulaciones en cuanto al amor y a los motivos detrás del casamiento cancelado así como a la ruptura de la relación. Vale recordar que durante el año 2019, la China Suárez y Benjamín Vicuña habían anunciado que estaba en sus mentes llegar al altar juntos, aunque luego pasaron por una crisis antes de la llegada de Amancio.

Finalmente la pareja se separó aunque continuaron unidos como familia por sus hijos. Aunque ahora, años más tarde, volvió a encenderse la polémica y la supuesta teoría que apunta a que la relación ya tenía fuertes conflictos internos.