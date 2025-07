El duro relato de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña: “Me era infiel mientras llevaba a su hijo en la panza”

La China Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante seis años, desde 2015 y hasta mediados de 2021. La relación comenzó con un escándalo, pero terminó en silencio, casi de manera inadvertida. Sin embargo, este lunes, la actriz se animó a contar su parte de la historia en cuanto a cómo fue aquel vínculo y a, quizás, el motivo de la separación.

La foto de la boda de la China Suárez y Vicuña

La bomba estalló este lunes, cuando la China Suárez estaba lista para viajar a Turquía con sus hijos y su novio Mauro Icardi, pero se encontró con un inconveniente: Vicuña, padre de dos de los niños, le revocó el permiso. Ante ese escenario, la actriz explotó de ira.

En tres historias con textos larguísimos, la China se despachó como nunca contra su exmarido. Habló de sus irresponsabilidades como padre, de sus ausencias, de la manera en que “utiliza” a sus hijos como “acciones de marketing”, de las “adicciones” del chileno y, además, de la violencia psicológica a la que la había sometido.

Qué dijo la China Suárez sobre cómo fue su relación con Benjamín Vicuña

El texto que escribió la actriz para despacharse en contra del padre de dos de sus hijos lo tituló como “El papá del año”.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 2. (Foto: Captura de pantalla)

“Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’“, comienza el descargo.

“El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", señaló. Cabe mencionar que el hijo más chico de ambos, Amancio, nació el plena pandemia, el 28 de julio de 2020. Un año después, la pareja se separaría.

También indica que cuando le decía llorando que se quería separar, Vicuña le respondía: “‘Separáte, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’“.

“El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien", comentó y sumó: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso ó morir de tristeza y ansiedad”.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

También señaló que tras su vínculo quedó “rota”: “Podría seguir capítulos enteros contando como “el papá del año” me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte".

“Hasta acá llegaste”, aseguró que meterse con su maternidad fue el límite. “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado".

Por último, escribió: “Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre.