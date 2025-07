Wanda Nara volvió a la carga y destrozó a la China Suárez por su viaje a Turquía: “Deja a sus hijos para usar mis cosas”

El WandaGate sigue vigente y un nuevo capítulo se suma a la novela del momento. Wanda Nara volvió con todo y no dudó en dejar palitos para la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi y quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021. A esto se suma el polémico enfrentamiento entre la conductora y el futbolista por sus hijas.

La guerra entre la actriz y la mediática no da tregua, ahora que la China Suárez se instaló con Mauro Icardi en Estambul, en la casa donde antes vivía la expareja, Wanda no dudó en sacar el tema y dejar indirectas a la ex Casi Ángeles.

Cabe recordar que la China Suárez está en el centro del foco mediático desde que decidió exponer públicamente a su ex Benjamín Vicuña como mal padre, adicciones y violencia psicológica. Esto pasó después que el actor modificó el permiso para que la actriz salga del país con los hijos de ambos.

Wanda Nara y China Suárez

La actitud de la China Suárez llevó a que muchos criticaran su accionar y pusieran en tela de juicio su viaje a Turquía con su novio mientras sus hijos están en el país.

El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez

Wanda Nara reapareció en redes sociales y lanzó picantes mensajes en X. Si bien la famosa contestó al periodista Gustavo Méndez, quien habla con la China Suárez y es el único que tiene contacto con la actriz.

“Qué ridículo si cobras que al menos valga la pena, rey, y te dé para pagar las multas de 100 mil dólares por exponer intimidades. Vos no deberías ya publicar expedientes porque hay multa ¿la pagás vos? ¿o tus jefes?“, le respondió Wanda al periodista.

“No te preocupes, los chicos son sabios y escucharon en casa el plan macabro. Que incluye bebés, niños, y mucha denigración a quien le pone precio a su dignidad”, agregó Wanda en otro mensaje en X.

El periodista le respondió: “Yo estaría en la nieve disfrutando con mi familia”. A lo que Wanda respondió: “Estoy esperando el chofer, mientras te respondo a vos que trabajas de matarme, y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo”.

Luego, le señaló al periodista que le diga a Mauro Icardi: “Que pague alimentos 10 meses. Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos esta re feliz, ya que se hace el ‘papá’ de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor”.