A 15 años de la ruptura, ¿Qué pasó realmente entre Soledad Fandiño y Nicolás Cabré?

El mundo del entretenimiento argentino oculta muchos secretos, sobre todo cuando los protagonistas de un hecho en particular deciden guardar silencio. Sin embargo, este no fue el caso de Soledad Fandiño, quien terminó abruptamente la relación que tenía con Nicolás Cabré y, posteriormente, se sinceró al respecto con la prensa.

La corta, pero intensa historia de amor se remonta sobre el 2008, año en el que Soledad Fandiño conoció a Cabré mientras ambos participaban en las grabaciones de la telenovela “Por amor a vos”, misma que se transmitió por la pantalla del Canal 13.

Para aquel entonces, Nicolás había terminado inesperadamente el vínculo sentimental que sostenía con la actriz Florencia Torrente y toda la prensa estaba focalizada en la relación que había empezado con Soledad Fandiño.

Florencia Torrent junto a Nicolás Cabré.

Casi tres años más tarde, más precisamente en el 2010, Soledad y Cabré tomaron la determinante decisión de separarse y, aunque al inicio ambos guardaron silencio, la actriz finalmente cedió con la prensa.

La también presentadora de televisión fue entrevistada por Ángel de Brito en “Los Ángeles de la Mañana” y allí se conoció el misterio que rodeaba la famosa ruptura con Cabré.

Al principio, Soledad Fandiño advirtió: “No es el cómo terminamos, sino la relación en sí. No fue sufrimiento, fue de esas relaciones que creo que no suman”.

Cabré y Fandiño años atrás

Luego, Soledad Fandiño dejó entredicho que el vínculo con Cabré era tóxico, por lo cual, tenía pocas posibilidades de ser duradero o estable. “No nos casamos porque pasaron cosas en el medio”, sumó.

¿Hubo engaño de por medio? Soledad Fandiño respondió

En ese contexto, Soledad Fandiño aseguró no tener pruebas que respalden las especulaciones que surgieron en aquel entonces, pero igualmente confesó: “Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo”.

Isabel Macedo junto a Nicolás Cabré.

Cabe aclarar que, los rumores que circulaban dentro del mundo del entretenimiento relacionaban a Nicolás Cabré con Macedo por un proyecto que realizaban juntos.

“Él compartió una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien”, precisó Soledad Fandiño.

Por último, pero no menos importante, Fandiño contó que Nicolás había intentado reconciliarse con ella, pero estar juntos no les hacía bien: “De repente pasan cosas que son como la gota que rebalsó el vaso y ya fue. Nos separamos y listo. No llegamos a organizar el casamiento”, concluyó.

15 años después de aquella inesperada ruptura, Soledad Fandiño y Nicolás Cabré rehicieron sus vidas. La actriz se convirtió en madre de Milo junto a René Pérez (aunque en la actualidad ya no estén juntos) y, por su parte, el actor también fue padre de Rufina junto a Eugenia La China Suárez, pero hoy está en pareja con Rocío Pardo.