Luego de un año separados, Wanda Nara reveló el llamativo motivo por el que dejó a Mauro Icardi: “La confianza...”

Tras múltiples enfrentamientos públicos, cruces en redes sociales y disputas legales por la custodia de sus hijos, Wanda Nara finalmente confesó cuál fue la verdadera razón detrás de su separación de Mauro Icardi, a casi un año de haber terminado su relación con el futbolista.

La razón por la que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi

La empresaria viajó junto a sus hijos a Cerro Bayo y desde ese entorno invernal protagonizó una imponente producción fotográfica en la nieve, en la que habló de su presente, de sus deseos para el futuro y también se refirió a su expareja. A varios meses de la ruptura, reveló por primera vez cuál fue el verdadero motivo que puso fin a su relación tras diez años de matrimonio.

Al recordar aquella etapa con el futbolista, Wanda expresó: “A él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. Tres años intenté recuperar la confianza en él, pero no pude”.

“No me arrepiento, porque si no me hubiera dado esa oportunidad, me hubiera quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio”, añadió en diálogo con una revista.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de llevarse bien con su ex, fue clara: “Una buena relación llega cuando las dos partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados. Nosotros teníamos una historia muy fuerte juntos, muchos proyectos que cumplimos y muchos por cumplir, pero si a la separación no la trabajas con alguien o no te das el tiempo para el duelo, la herida se hace cada vez más grande y se transforma en enojo. Creo que ese enojo esconde tristeza”.