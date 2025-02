El fenómeno Gran Hermano se ha extendido más allá de la casa más famosa del país. El reality show también logró catapultar figuras gracias al debate diario conducido por Santiago Del Moro. Entre sus panelistas más destacados está Eliana Guercio, quien aporta su visión sobre el juego y ya ha sido protagonista de varios momentos picantes.

La esposa de Chiquito Romero, quien recientemente celebró los 15 años de su hija Jazmín, se convirtió en una de las nuevas figuras de Telefe. Eliana es una de las panelistas fijas en la noche del debate de Gran Hermano y también participa en A la Barbarossa.

En medio de un ida y vuelta frente a cámara, Eliana Guercio se sinceró y reveló un detalle poco conocido hasta el momento. La panelista abrió su corazón y habló sobre una adicción que sufre desde hace años.

Cuál es la adicción de Eliana Guercio

Durante un debate sobre Gran Hermano y el conflicto entre fumadores y no fumadores en la casa, Eliana reveló que recientemente volvió a caer en una adicción que había superado.

Guercio confesó que hace poco decidió retomar el cigarrillo. Sin embargo, contó que tiene la intención de dejarlo de forma definitiva en el corto plazo, ya que es consciente de que no le beneficia a su salud.

Eliana Guercio y un nuevo proyecto. (Instagram Eliana Guercio)

“Sí, fumo, un horror. Volví hace poco, pero ya me voy a retirar del cigarro. He subido mucho de peso, pero con el cigarrillo no perdí ni un kilo, así que ahora lo voy a dejar de nuevo”, comenzó a decir Guercio en el programa de Georgina Barbarossa.

Lejos de sentirse orgullosa de su hábito, Eliana ha tomado la firme decisión de dejarlo, reconociendo que es un vicio que perjudica seriamente su bienestar. Además, siendo esposa de un deportista de élite, está determinada a no retomar el cigarro.

“Fumo el cigarro común, cualquier cosa. Mira, si estuviera en la casa de Gran Hermano, fumaría esos que se arman con la yerba del mate, aunque ahora ya no se pueden. No soy de armar, pero estoy por empezar esa técnica”, comentó la panelista, mientras respondía a las preguntas de Ariel Rodríguez durante el pase de programa.