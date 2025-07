Quién es Paloma Silberberg, la novia de Nico González que quedó envuelta en los rumores con Sabrina Rojas

Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y actual jugador de la Juventus, fue noticia en los últimos días por un tema que nada tiene que ver con el fútbol. En el programa LAM (América), se difundió un video del futbolista en un boliche con Sabrina Rojas, lo que dio pie a un fuerte rumor de romance entre ambos. La situación tomó aún más vuelo cuando los panelistas aseguraron que la actriz y el jugador se habrían ido juntos tras una noche “muy acaramelada”.

Sin embargo, la versión fue rápidamente desmentida por la propia Rojas. “No es verdad... me fui sola. Nadie chapó con nadie”, aclaró tajante, y explicó que solo compartieron una charla en un contexto distendido, donde había mucha gente alrededor. A pesar de sus palabras, en redes sociales no hubo contemplaciones: Paloma Silberberg, novia de González desde hace varios años, fue blanco de todo tipo de comentarios y especulaciones.

Paloma Silberberg y Nico González.

Quién es Paloma Silberberg y cómo es su historia con Nico González

Paloma Silberberg es una modelo argentina que mantiene un bajo perfil mediático, pero que en redes sociales comparte postales de su vida junto a González, con quien tiene una relación estable desde hace años. Actualmente, viven juntos en Europa, donde ella lo acompaña en cada paso de su carrera deportiva.

El 25 de mayo pasado, el futbolista le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que tengas un gran día y que la pases hermoso. Hoy me toca no poder disfrutar de este día tan especial para vos, pero quiero que sepas que siempre voy a estar. Te amo demasiado y gracias por bancarme en todas las locuras”. Paloma le respondió con la misma intensidad: “Sos mi vida, te amo”.

A pesar del cariño público que se demuestran, la modelo recibió mensajes muy duros tras la viralización del rumor. “Te guampearon”, “Salí de ahí amiga”, y “Por la billetera todo se perdona” fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, sin pruebas ni confirmaciones de por medio. Por ahora, ni Paloma ni Nico salieron a dar declaraciones.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que el delantero es vinculado a rumores de infidelidad, pero sí es la primera que su pareja queda tan expuesta ante el escrutinio público. En medio del escándalo, Paloma Silberberg se convirtió en una figura de interés mediático, aunque todo indica que su única intención era seguir compartiendo una vida tranquila junto al hombre que ama.