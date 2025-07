María Pedraza se mostró al natural y disfrutó del calor europeo en microbikini dorada

María Pedraza es sin dudas una de las actrices españolas más influyentes y populares de su generación. Alcanzó la fama gracias a sus papeles en éxitos internacionales como La casa de papel y Élite, donde no solo demostró su talento frente a cámara, sino también su carisma. Dueña de un estilo único, María no solo brilla en la pantalla: también marca tendencia y se mantiene siempre un paso adelante en el universo de la moda y las redes.

María Pedraza se mostró al natural y disfrutó del calor en microbikini dorada

En esta oportunidad, la actriz enamoró a sus fans en Instagram con una serie de fotos en las que se la puede ver con una micorbikini dorada con brillos y dijes. Al natural, María posó para la cámara y acompañó el look con unn pareo largo estampado en color off white.

María Pedraza y un presente a pura evolución: “Hoy me escucho más y elijo lo que me representa”

María Pedraza no solo es una de las actrices más reconocidas de su generación, también es una de las que más ha crecido frente a cámara. En una charla con Elle, la protagonista de Élite y La casa de papel contó cómo fueron sus comienzos de la mano de Netflix, y cómo hoy, casi diez años después, se siente una persona totalmente distinta. “Fueron mis primeros proyectos y miro esas actuaciones con mucho cariño, pero ya no soy esa chica”, aseguró.

Aunque empezó con la danza, la actuación la atrapó desde el primer rodaje, y desde entonces no paró. Hoy, dice que está alineada con lo que siempre quiso: una carrera que la desafíe y le permita expresar lo que lleva dentro. Y si algo no le cierra, simplemente agradece y pasa. “Me respeto al 100%”, soltó, dejando en claro que no se conforma con cualquier papel.

También se animó a hablar de las críticas y los haters, algo con lo que convive desde muy joven. “Siempre tuve muchos haters, sobre todo mujeres, y nunca lo entendí”, contó. Al principio, ciertas frases la lastimaban, como cuando alguien le dijo que era bailarina, no actriz. Pero con terapia y trabajo personal, hoy tiene otra mirada: “Ya no me importa lo que digan. Estoy segura de mí y de lo que hago. Y si tengo que hablar claro, lo hago sin miedo”.