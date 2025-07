Al mejor estilo matching outfit, María Becerra apostó a un total pink junto a su perrita

María Becerra es sin dudas una de las grandes referentes de la música argentina actual. Con una carrera en constante ascenso, no solo brilla por su talento y su voz inconfundible, sino también por su fuerte identidad artística. Tiene un estilo muy propio y siempre está un paso adelante en cuanto a tendencias. No teme innovar ni arriesgar: sus looks son siempre provocadores y reflejo de su personalidad. Cada aparición suya —ya sea en un show, videoclip o redes— es una declaración de estilo que no pasa desapercibida.

María Becerra enamora a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, la artista se llevó todas las miradas con un video en el que mostró el outfit con el que matcheó junto a su perrita. Con un mono al cuerpo en rosa y mucho escote, María se mostró junto a su mascota, también vestida a tono para hacerle frente al frío.

Cuál es el perfume favorito de María Becerra

La artista contó recientemente cuáles son sus fragancias favoritas en una publicación en la que desmintió otros perfumes. “Hola, yo no uso ninguno de esos perfumes ni los conozco. Mi perfume favorito es el Miss Dior (eau de parfum), y el Million Gold de Rabanne. Mi opción más económica es el Ciel Noir”, comentó la cantante de “Corazón Vacío”.

El perfume favorito de María Becerra

El Miss Dior Eau de Parfum es una fragancia de la familia olfativa oriental floral para mujeres. “La rosa centifolia, con notas melosas y chispeantes, reina sobre un corazón aterciopelado con una untuosidad deliciosa. Se adorna de notas de muguete fresco, un acorde de peonía con nota de albaricoque y notas de iris empolvado”, señala la descripción del producto.

“Las notas de Miss Dior Eau de Parfum se construyen así alrededor de una profusión llamativa y elegante, parecida a un “millefiori” imaginado como mil flores en miles de colores. En el fondo, los toques de maderas tiernas envuelven la composición", describe la web de Dior sobre la fragancia. El frasco de 150 ml tiene un valor de 330 mil pesos en las perfumerías locales, mientras que la opción Million Gold de Rabanne es un poco más económico, tiene un valor de 220 mil el frasco de 200 ml.