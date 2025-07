La Joaqui vive uno de los momentos más intensos de su carrera. De gira por Europa y con un público que la ovaciona en cada ciudad, la cantante marplatense atraviesa también una situación inesperada: durante su show en Milán, sufrió un accidente que la dejó con cuello ortopédico, el brazo inmovilizado y mucho dolor. Aun así, fiel a su estilo, no bajó los brazos.

“Creo que me pasé de feliz”, escribió en Instagram junto a una imagen desde la guardia, en bata y con cara de circunstancia. Fue durante el segundo tema del concierto italiano que un mal movimiento sobre el escenario le provocó la dislocación de clavícula. Sin embargo, la artista no detuvo el show.

La Joaqui se llevó todas las miradas con su look

La Joaqui habló de su accidente en pleno show

Con solo 30 años, La Joaqui se consolidó como una de las voces más fuertes del RKT argentino y su presencia internacional lo confirma. Luego del accidente, compartió varios posteos donde se mostró agradecida, emocionada y conmovida por el apoyo que recibió del público, del equipo del festival y del personal de salud que la asistió.

“Tal vez no fue muy maduro de mi parte no salir a resolverlo en el momento, pero me hizo mucha ilusión tocar en Italia”, explicó. Entre lágrimas y con un parche en el ojo “no por estética, sino porque no quiero que vean que lloré“, reconoció sentirse avergonzada por lo ocurrido, aunque no dudó en seguir con el show: “Hice lo mejor que pude para que tengamos un nochón todos”.

El primer video que publicó La Joaqui tras su accidente.

A través de TikTok, volvió a aparecer horas después del episodio, esta vez con un cuello ortopédico decorado con brillitos y su brazo izquierdo inmovilizado, mientras probaba las nuevas Oreo de edición limitada de Selena Gomez. Una postal muy Joaqui: resiliencia con estilo.

El último video que subió La Joaqui, ya sin el brazo inmovilizado.

A pesar de que los médicos le indicaron reposo, la artista confirmó que no suspenderá su gira. Con una energía que desborda, preguntó en sus redes quiénes la acompañarán en sus próximas fechas.