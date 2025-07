La Joaqui lanzó un mensaje picante tras el gesto de Luck Ra con una participante en La Voz Argentina 2025: “Me siento...”.

Más allá de las reacciones que suelen generar las audiciones de “La Voz Argentina” entre los miembros del jurado, el exitoso reality de Telefe también da mucho que hablar en las redes sociales. Así como hace poco Benjamín Amadeo respondió al comentario filoso que le lanzó Lali Espósito en plena emisión, en los últimos días fue La Joaqui quien confesó que sintió celos al ver a su pareja, Luck Ra, en una actitud cercana con una de las concursantes.

A solo una semana del debut del programa de canto que tiene a Nico Occhiato como conductor, el certamen continúa con la etapa inicial de audiciones a ciegas. En ese contexto, el martes pasado fue el turno de Aylén Ñañez, quien subió al escenario para interpretar el tema “Con Otra”, perteneciente al más reciente álbum de Cazzu, titulado Latinaje.

El tenso momento que vivió Luck Ra con una participante que lo ignoró en La Voz Argentina 2025: “Te puedo pedir...”

Cuando todo indicaba que su interpretación no lograría captar la atención de los coaches, “La Sole” y el cordobés dieron la sorpresa al girar sus sillas en los instantes finales de la canción. Después, ambos le brindaron su devolución y coincidieron en que, si bien su performance presentó algunas inconsistencias, hubo matices en su voz que despertaron su interés y los impulsaron a elegirla.

El incómodo episodio que vivió La Joaqui tras el acercamiento de Luck Ra con una participante

Al momento de decidir con qué equipo continuar en la competencia, Aylén optó por sumarse al de Luck Ra, resaltando que compartían el mismo lugar de origen. Fue entonces cuando el cuartetero se acercó al escenario para felicitarla y, al observar que ambos llevaban ropa con brillos, lanzó con humor: “Poco se habla de lo que macheamos también”.

Frente a la elección de Aylén, la folclorista no tardó en bromear: “Les voy a sacar una foto porque hacen muy linda pareja. Perdón de La Joaqui”. Por su parte, la participante reveló un detalle curioso sobre su vínculo con el cantante: “Vivo cerca de tu casa. Somos casi vecinos”, afirmó.

Luego de que el episodio saliera al aire por la pantalla de Telefe, La Joaqui no tardó en reaccionar desde sus redes sociales ante la escena que tuvo como protagonista a su pareja. A través de su cuenta de X (ex Twitter), la artista del RKT publicó un meme de la película Shrek, donde Dragona aparece furiosa con Burro, y lo acompañó con un mensaje contundente: “Así de celosa me siento #LaVozArgentina”.

Como Luck Ra suele identificarse con el personaje del burro, los fanáticos no tardaron en relacionar el mensaje de La Joaqui con el intercambio que tuvo el cordobés con la concursante. Aunque la cantante urbana dio señales de estar algo incómoda con la situación, la mayoría de los usuarios interpretaron su publicación como una broma divertida, más que como un reproche en serio.