¡Se la jugaron! Luz y Tato de Gran Hermano 2025 tuvieron una charla a solas y hablaron de sus sentimientos: “Yo hice un click...”

Santiago, más conocido como “Tato”, y Luz han captado gran parte de la atención de los televidentes de este Gran Hermano 2025. Los dos participantes se mostraron muy unidos desde un primer momento y, con el paso de los meses, todos dentro y fuera de la casa especulan sobre un posible romance.

A pesar de que Luz está en pareja, Tato no ha ocultado sus sentimientos para con la hermanita. Sin embargo, el participante es consciente de que esta relación puede afectar su juego en Gran Hermano 2025.

La charla íntima de Luz y Tato sobre sus sentimientos

Tras un fin de semana agitado, Luz y Tato tuvieron una conversación a solas en la que hablaron sobre sus sentimientos. A solas en el patio, la participante de Gran Hermano 2025 le contó a su compañero lo que le habían dicho sobre su relación.

Luz: Nos preguntaron si se podían juntar con vos.

Santi: Es que en esta casa se siente todo y no sabés hasta qué punto se siente porque esta casa expone lo que sentís o si lo que pasa acá no es real.

L: Me preguntaron una y otra vez.

S: Siento que Martu cada vez que va al confe vuelve distinta, como que quiere cambiar. Ella me preguntó si me hacía bien estar tan cerca tuyo. Porque viste que ella se quiere alejar de Luca. Y yo le dije “Hice click de que ella es mi amiga” tipo no me hace mal o no, no sé... le decía así

L: ¿Cómo que no sabés, nene? Si te hago feliz yo acá...

S: Ya sé que sí, y ahí Chiari también me preguntaba “si te hace tan mal es preferible que no estén tan cerca” como que se acercan a preguntarme desde ese lado y no entiendo si Martu lo hace desde un consejo bueno o tantear en qué yo estoy

L: Pero pará me llama la atención porque le dijiste que te hace bien estar conmigo pero después dijiste “no sé...”

S: En su momento reconecté contigo y me gustó estar cerca tuyo y acá esta casa como que te potencia todo. Después obviamente te va cayendo la ficha, desde el día 1 supe que tenías una relación, yo hice un click como que “no, es mi amiga” y listo, y además hasta cosas por juego de no desenfocarse, hice un cambio en mi cabeza. Yo le intentaba explicar que su caso es distinto. Es posible lo de ellos, se puede dar

L: Pero nosotros tenemos una relación re linda y vos estás bien

S: Sí. Les explico y no me creen

S: Lo que más me preocupa es que estemos lo más juntos y fuertes posible. Me preocupa que se van metiendo y metiendo.

L: Igualmente no sé por qué no te quieren creer, ¿por qué mentirías con tus sentimientos? Ya sos grande, no tenés 18 años...

S: Por eso no me gustaba cuando querían meter púa y me hizo ruido cuando querían exponer que yo te recontra chamuyaba cuando vos tenés novio

L: Nada que ver...