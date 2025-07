Coti Romero eligió el corset más escotado y lo combinó con una mini tableada para el infarto

Desde que se hizo conocida en Gran Hermano, Coti Romero no dejó de sumar popularidad. Su carisma y forma de ser la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público, y supo usar esa exposición a su favor. Hoy tiene una comunidad enorme en Instagram —casi tres millones de seguidores— y está siempre al pie del cañón, compartiendo contenido y conectando con su gente cada vez que puede.

Coti Romero eligió el corset más escotado y lo combinó con una mini tableada

En esta oportunidad, la exhermanita apostó por un look anti invierno que se llevó todas las miradas. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, se la puede ver con un corset en color nude, que combinó con una pollera tableada gris.

Coti Romero eligió el corset más escotado y lo combinó con una mini tableada

“Regalé las Jordan, ya no me combinan“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

Coti Romero eligió el corset más escotado y lo combinó con una mini tableada

La impactante confesión íntima de Coti Romero que dejó a todos en shock

Coti Romero decidió ponerle un freno a las críticas y compartir un poderoso mensaje sobre autoestima y aceptación. Luego de publicar una foto en la que se la ve radiante con un vestido rojo, la ex Gran Hermano reaccionó con firmeza a los comentarios negativos sobre su cuerpo. “Antes de subirla dudé, porque sabía lo que iban a decir. Pero me siento orgullosa, porque en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho”, expresó.

Coti Romero y su look de gala para la final de Gran Hermano

Con total sinceridad, Coti habló de las inseguridades que arrastra desde hace años y de los trastornos que atravesó, pero también de cómo logró sanar y aprender a quererse. “Tengo caderas prominentes, brazos grandes, soy bajita y tengo grasa en el vientre... pero son justamente las cosas que más amo de mí”, dijo, alejándose de los estándares que impone la sociedad. Además, remarcó que su cuerpo no debe ajustarse a expectativas ajenas: “La única opinión que realmente me interesa es la mía”.

Coti Romero.

En un mensaje cargado de honestidad y empatía, invitó a sus seguidores a abrazar sus defectos y mostrarse sin miedo. “No quiero agradar, soy solo yo. Con manchas, sin maquillaje, con celulitis, estrías o granos… está bien ser reales”. Una vez más, Coti usó su voz para inspirar y visibilizar una lucha que muchas personas atraviesan en silencio.