Polémica en La Voz Argentina 2025 por las canciones: se burlaron de una participante y ella reveló lo peor

La Voz Argentina 2025 regresó a Telefe y esta vez con la conducción de Nico Occhiato. El reality de talento brilla todos los días en la televisión con los distintos participantes que buscan conquistar al jurado, ellos son: La Sole, Miranda!, Lali y Luck Ra.

Los jurados y el conductor de La Voz Argentina 2025

Así como está presente la emoción, el llanto, el enojo por no ser elegido, la risa, también llegó la polémica al reality de talento. Los seguidores del programa están al tanto de todo lo que pasa y opinan libremente en las redes sociales sobre lo que pasa con los concursantes.

Además, el programa tiene su reacción en vivo por el stream de Telefe y Luzu Tv, con la conducción de Momi Giardina, Santi Talledo y Sofí Martínez.

Los conductores digitales de la Voz Argentina 2025

Una participante reveló lo que nadie sabía de La Voz Argentina 2025 y generó polémica

El reality se volvió viral con la participación de Lula Medina, una joven de 21 años que llegó al escenario para cumplir su sueño de ser elegida por uno de los coaches.

Lula cantó “M.A.I” de Milo J, pero su interpretación no logró convencer al jurado, ya que ninguno se dio vuelta. A pesar de todo, recibió palabras de aliento de Lali Espósito para que siga luchando por sus sueños.

Sin embargo, se volvió viral el stream del programa cuando Santi Talledo y Momi Giardina se ríen de la performance de la participante. Si bien muchos señalaron que estaba “fuera de lugar”, otros comentaron que fue por incomodidad o nerviosismo.

Luego del momento viral, la participante se expresó en redes sociales. En un posteo de Instagram, escribió: “Pov entras a la Voz Argentina para hacerte viral por tu voz, y termina siendo porque Momi y Santi se burlan de vos”.

La publicación tuvo cientos de comentarios y Lula decidió responder a uno de ellos. “No sé no me gustó la canción que elegiste para cantar con tu voz...”, le escribió una usuaria.

Frente a esto, Lula reveló lo que nadie sabía de la producción del programa. “Yo no elegí la canción”, confesó la participante, volviéndose viral el armado del reality de canto.