El fuerte cruce entre La Tora y Catalina Gorostidi de Gran Hermano que se hizo viral: “Te molesta…”

Gran Hermano 2025 inició su segundo mes al aire y las polémicas son cada vez más presentes. En medio de una placa positiva, los analistas apuntaron contra el juego de Luz por su actitud con Tato. “La que propone un juego machista es Luz”, sentenció el conductor.

La jujeña sorprendió a todos con su pedido.

Tras la situación, los fanáticos comenzaron a debatir sobre la presunta actitud de Luz hacia Tato. Tanto fue el revuelo que la Tora y Catalina, exparticipantes de Gran Hermano, hablaron de lo sucedido en su programa de stream.

El intercambio de Catalina con La Tora por Luz de Gran Hermano 2025

Todo sucedió en el último programa de su canal de streaming, cuando La Tora sentenció que los analistas presentaban a Tato como una víctima, cuando no era así. “Lo dejan a Tato como un pobre pibe y a Luz como una calienta pava y no es así“, sentenció la mediática.

La opinión de La Tora generó el rechazo de la doctora, quien no dudó en arremeter contra Luz. “A mí una mina en esa actitud no me copa. Y más con un chabón que sabés que está atrás tuyo y vos tenés novio. Se lo hace a propósito", determinó la exparticipante de Gran Hermano 2024.

“Él nunca se le declaró. Tiene 28 años que ponga los huev** en la mesa (...)Te molesta una mina libre", aseguró La Tora con cierta molestia, a lo que Cata contraatacó. “Quizás suena re machista lo que digo y puede ser que tenga ese pensamiento choto (...) Hay 200 cámaras y el novio está del otro lado. Estamos viendo todos como su novia se está refregando”.

Luego de su debate, La exnovia de Nacho Castañares concluyó que a Catalina no le gustaba una mujer con libertad plena, lo que generó el enojo de la influencer. “Te molesta la mina en libertad Cata. No te gusta la libertad de la otra persona”, recalcó La Tora.

La postura del público tras la disputa entre La Tora y Catalina

Finalmente, el debate se hizo viral en redes sociales, al punto de que se generaron diversos bandos a favor de La Tora y Catalina, respectivamente. "No entiendo cómo siendo fans de Santi no la ven, claramente el juego de Luz es andar así con Santi y a él no confunde“,”Que bronca seguir explicando en 2025 que puede hacer una mina, el año pasado a Sabrina le pegaron menos eh, dejan mucho que desear catalina y Telefe en general", destacaron algunos usuarios.