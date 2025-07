La insólita pelea de Lali Espósito con Ale Sergi de Miranda! en La Voz Argentina 2025: “No te hablo nunca más”

La Voz Argentina 2025 volvió a la pantalla de Telefe y todas las noches conquista al público con la conducción de Nico Occhiato. El concurso de talento que buscan la mejor voz del país tiene de jurados a Lali Espósito, Miranda!, La Sole y Luck Ra, por primera vez.

Los jurados de La Voz Argentina 2025

El programa está en su primera parte, que se llama “Audiciones a ciegas”, donde los participantes cantan mientras el jurado está de espalda, si se dan vuelta, logran pasar a la siguiente etapa. Si giran más de uno, el concursante puede elegir con que coach se va.

Cada noche se viven momentos de emoción, alegría, llanto y hasta enojo entre los participantes y el jurado. Muchas veces, los concursantes se van con bronca por no ser elegidos, o los coaches pelean entre ellos para ganarse un integrante más a su equipo.

Lali Espósito en La Voz Argentina 2025

En el programa del domingo, Valentino Rossi interpretó Dancing on my own y logró que todo el jurado girara su silla. En ese momento, Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda! revelaron que quisieron bloquear la silla de Lali para que no le sacara el participante.

Lali Espósito en La Voz Argentina 2025

El cruce entre Lali Espósito y Ale Sergi de Miranda! en la Voz Argentina 2025

“Tenemos unos botones de bloqueo, nosotros acá y apretamos el de cierta cantante pop, pero lo apretamos un milisegundo antes de que ella se de vuelta, porque estábamos convencidos, ‘se va con Lali y lo perdemos’”, confesó Ale Sergi sobre la intención de bloquear a Lali.

“¡No! Voy a llorar en vivo”, contestó la cantante de Disciplina ante la revelación. “No te lo tomes personal, pero mirá lo que es”, comentó Ale.

Fiel a su humor, Lali contestó: “No te hablo nunca más, Alejandro Sergi”.

En ese momento, el integrante de Miranda! le habló al participante para persuadirlo en su elección de coach: “Para que sepas que no nos importa pelearnos con una gran amiga y una excelente artista. Preferimos tenerte a vos en nuestro equipo. Tan importante sos para el equipo Miranda! que hemos decidido hasta casi perder una amistad".

“Yo espero que consideres esta situación, para que veas hasta qué punto nos jugaríamos por vos”, sumó Ale.

Ante esto, Valentino tomó su decisión y eligió el team de Lali. “Quedamos mal con vos y nos quedamos sin participante”, comentó con humor Ale de Miranda!.