La polémica reacción de Luck Ra en La Voz Argentina 2025 que generó incomodidad: “Te van a p...”

La Voz Argentina volvió a la televisión por Telefe y todas las noches el reality de canto que busca la mejor voz del país conquista al público con los distintos participantes que quieren avanzar en la competencia y lograr que el jurado los elija. El programa es conducido por Nico Occhiato, por primera vez, y tiene de coaches a Lali Espósito, La Sole, Miranda! y Luck Ra.

La Voz Argentina 2025

El reality de talento está en su primera etapa, en la cual los concursantes de todo el país realizan las “audiciones a ciegas”, esta consta de cantar una canción mientras el jurado está de espalda. Los coaches se tiene que dar vuelta antes que termine el tema, si solo uno gira, el participante queda con este, si son más, puede elegir a qué grupo va.

Cada día, hay emoción, llanto, risa, enojo y discusiones entre los jurados. Juliana Annechini interpretó al clásico Let it be de The Beatles, y logró conquistar a tres de los cuatro jurados del programa.

Luck Ra en La Voz Argentina 2025

El enojo de Luck Ra contra los Miranda! en la Voz Argentina 2025

Al momento de convencer al participante para que se vaya a su grupo, los Miranda! le dijo a Juliana: “Podemos trabajarlo juntos”. Ahí aprovechó Luck Ra para que lo elija a él: “Podés hacer exactamente lo mismo que con ellos, conmigo. Y ellos son dos que te van a estar puteando“.

Esto no cayó bien a los Miranda! que le interrumpieron y expresaron con enojo: “¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué lo vamos a putear?. No, tiene muchas cosas buenas, pero eso no... la sabiduría de dos personas, con la trayectoria que tenemos nosotros".

Ante esto, Luck Ra no se quedó atrás y reaccionó: “Bueno, pero también hay que hacer. O sea, ustedes son gente muy talentosa, en mi caso hay que hacer poco con poco hermano, eh”.

Por su parte, Ale Sergi sonrió y le respondió: “No te hagas el humilde que vos tenés lo tuyo”.

A continuación, Juliana tomó la decisión y se fue con el equipo del cordobés. Al final, Luck Ra bajó la guardia y se disculpó con sus compañeros por sus palabras: “Me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije”.