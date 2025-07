Quién es el hijo de un famoso campeón de Racing que se presentó en La Voz Argentina y cautivó al jurado con su voz.

Segundo Maciel, de 20 años, es músico y estudia Diseño. Su presencia en La Voz Argentina no pasó desapercibida, no solo por su talento en el escenario, sino también por su vínculo con el mundo del fútbol: es hijo de Francisco “Pancho” Maciel, exfutbolista de Racing y campeón del histórico Torneo Apertura 2001.

Así fue la audición a ciegas de Segundo, el hijo de Pancho Maciel

Antes de subir al escenario, Segundo Maciel estuvo acompañado por sus padres, en un momento donde compartió detalles sobre su historia familiar y marcó algunas diferencias con su entorno más cercano.

“Vengo de una familia que son muy deportistas, mi papá se dedicó al deporte toda la vida. Nunca, jamás, me gustó hacer deporte. Nunca vibré como ellos vibran con eso y les pesó mucho a mis papás. No era consciente que lo que yo quería era tener un micrófono, cantaba todo el día”, admitió con sinceridad el joven participante.

Por su parte, su madre también compartió una reflexión sobre su hijo: “Tenemos cuatro varones. De toda la camada siempre fue el distinto, el sensible. En una familia de tantos varones, Segundo es un oasis”.

Durante mucho tiempo, sus padres tuvieron que adaptarse a la idea de que Segundo quería seguir un camino artístico, alejado del deporte que marcó la vida familiar.

“La música significa mucho para mí en cuenta a mi identidad. Es lo que me dio una identidad. El hecho de ver a la gente que me rodea feliz de hacer eso fue lo que más me llenó siempre”, agregó Segundo, quien también siente un fuerte amor por el teatro.

Francisco “Pancho” Maciel, exjugador de Racing Club, se mostró emocionado por el debut de su hijo en el programa más visto de la televisión y por haber logrado conectar con su pasión, más allá de las diferencias con el mundo del fútbol.

“Siento emoción pura, más que cuando jugaba yo. Es muy lindo disfrutar a tu hijo ser él”, expresó con orgullo el exfutbolista.

En su audición, Segundo interpretó “A dónde vamos”, tema popularizado por el grupo colombiano Morat. Su energía en el escenario y la potencia de su voz cautivaron a Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes no dudaron en girar sus sillas para sumarlo a sus equipos.

A la hora de tomar una decisión, Segundo eligió a La Sole como su coach para las próximas etapas del certamen, aunque su hermano menor —que lo apoyaba desde el backstage— tenía como favorito al cantante de cuarteto.