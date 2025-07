Tini Stoessel eligió sus microbikinis preferidas para disfrutar del verano europeo y enamoró con sus curvas

Tini Stoessel empezó su camino en la tele siendo una adolescente con Violetta, y desde ahí no paró más. De estrella infantil pasó a ser una referente del pop urbano, con una carrera que no deja de sumar hits y que tiene su propio estilo. Hoy es una figura consagrada: su música suena en todos lados y su look siempre da que hablar, sobre todo en redes, donde millones están pendientes de cada paso que da.

Tini Stoessel eligió sus microbikinis preferidas para disfrutar del verano europeo

En esta oportunidad, la artista decidió comaprtir con sus seguidores una serie de fotos en las que se la puede ver disfrutando del verano europeo y del mar. En microbikini, la cantante no dudó en posar bajo el sol para conquistar a sus fanáticos en las redes.

Desde su casa, un yate y a la orilla del mar, Tini se mostró con distintas microbikinis y sus elegidas de la temporada: una en rojo, otra negra más clásica y finalmente una en gris.

¿Compromiso en puerta? El detalle oculto en la selfie de Tini que desató rumores

Tini Stoessel encendió las redes con una serie de fotos románticas en la playa, donde velas en forma de corazón y una atmósfera íntima hicieron pensar a más de uno que Rodrigo De Paul le habría propuesto casamiento. Pero fue una simple selfie la que terminó de desatar el revuelo: en la imagen, la cantante tapa sospechosamente su mano izquierda, justo donde se llevaría un anillo de compromiso.

El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, que rápidamente empezaron a teorizar en redes. “Amo que Tini tape el anillo de compromiso de Rodrigo. Reina de la intriga”, escribió una fan. ¿Casualidad o estrategia? Nadie lo sabe, pero el misterio se volvió parte del juego.

A eso se sumó una historia musicalmente sugestiva: Tini eligió una canción de Justin Bieber con una letra nostálgica, lo que muchos interpretaron como una pista sobre su situación sentimental. Por ahora, ni ella ni De Paul dijeron nada. Pero mientras el anillo no se vea, las especulaciones no paran.