Nacho Castañares y Coti Romero comenzaron su relación hace casi un año, después de reencontrarse, ya que ambos alcanzaron popularidad al ingresar a Gran Hermano 2022-23. La pareja apostó al amor, se mostraban enamorados y compartiendo parte de su rutina en redes sociales. Tras superar una crisis con separación, volvieron, pero ahora anunciaron el fin de su noviazgo.

Hace unos meses habían pasado por una crisis, pero a los pocos días volvieron a apostar al amor y ambos seguían trabajando juntos en le streaming de Telefe.

Luego de la fuerte discusión que mantuvieron al aire de su programa, y por el cual Coti Romero abandonó el estudio, Nacho Castañares se sinceró y contó que terminaron su relación.

Nacho Castañares y Coti Romero se separaron

La situación en el streaming alertó a los seguidores de la pareja. Finalmente, el conductor anunció su separación: “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre, también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte”.

“No estamos más juntos con Co”, contó Nacho Castañares en una historia de Instagram. “No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó, jamás, nada de lo que lamentablemente se dijo”, agregó con tristeza el ex Gran Hermano.

“Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar. El amor es inmenso y el respeto aún más, y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día, pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos, siempre”, cerró en su comunicado Nacho Castañares pidiendo a sus seguidores respeto por la situación en la que están ambos.

Por su parte, Coti Romero no se expresó en sus redes sociales y siguió publicando su contenido diario.