El WandaGate no tiene fin y todos los días sale a la luz un nuevo capítulo en el escandaloso divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi al que se suman otros protagonistas como son la China Suárez, actual pareja del futbolista y quien fue la tercera en discordia en el matrimonio, y L-Gante, novio de la empresaria. Tras las acusaciones entre ellos por el nuevo revés judicial, la famosa rompió el silencio.

Según se supo, la justicia italiana falló a favor de Icardi porque el futbolista demostró las infidelidades de su esposa y ella fue señalada como adultera.

La famosa reapareció después de varios días de silencio y contó su verdad de las acusaciones en su contra. Fue allí que señaló a Icardi por su infidelidad con la China Suárez en 2021.

Mauro Icardi y Wanda Nara cuando eran pareja. (Foto: Instagram Wanda Nara)

Wanda Nara habló de las acusaciones de infidelidad de Mauro Icardi

Primero, la mediática desmintió cualquier tipo de vínculo con el futbolista Fazio y aseguró que no lo conoce. Luego, Wanda Nara expresó: “Las otras historias que me involucran de infidelidad surgieron estando separada de alguien que me había sido infiel y no aceptaba terminar una relación que tratamos por años reparar".

Wanda Nara habló de las acusaciones de infidelidad

"Lo cual saben que fue imposible y pasé períodos sola donde hice lo que quise. Aclarando a todo el mundo que estaba SEPARADA”, comentó la mediática resaltando la última palabra.

Luego, Wanda aclaró que aún no están divorciados: “De la misma manera que estamos ahora. SEPARADOS, NO DIVORCIADOS”.

Asimismo, la famosa mostró varios chats del día que ocurrió el escándalo en el Chateau cuando Mauro Icardi subió con sus hijas a los gritos.

Los chats de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Mauro, mañana las nenas tienen danza no pueden faltar porque están preparando el show. Después te paso más horarios de las actividades. Ahora le pido a mi secretaria todo y te mando”, le escribió Wanda a Icardi en un mensaje antes del escándalo en el departamento.

También, la famosa aprovechó para dejar indirectas a quienes la critican y defienden a Icardi, para eso compartió un chat de su familia y expresó: “Para algunos está peor una mamá que trabaja, a un papá que hace 6 meses no paga cuota alimentaria ni devuelve nuestra mudanza”.