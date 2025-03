El escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara el viernes en el Chateau Libertador culminó con varias denuncias de parte de la mediática hacia su ex y una orden judicial que impide el contacto del padre con las hijas. Este incidente se convirtió en un tema de conversación a nivel nacional, generando divisiones entre quienes tomaron partido por uno u otro.

Desde el lunes 17 de marzo, el hashtag “Justicia para Mauro Icardi” se volvió tendencia en X debido a la difusión de unos audios que corresponden a los minutos previos al escándalo. Uno de ellos fue la presunta conversación de Mauro Icardi con la China Suárez durante el escándalo.

La presunta charla entre Mauro Icardi y la China Suárez

La supuesta conversación entre el futbolista y la actriz ocurrió mientras estaba dentro del Chateau. A la espera de la llegada de los oficiales, utilizó un teléfono para comunicarse con alguien, que presume ser la China Suárez.

“Hola, estoy en el Chateau todavía (...) Vine a traer a los perros y tienen secuestradas a las nenas, así que tuve que subir a buscarla. Estoy esperando a que llegue la Policía”, relataba Mauro durante su llamada.

La conversación generó sumo revuelo en redes, quienes consideraron que el jugador estaba muy tranquilo pese a lo trascendido por los medios. "La tal cama le hicieron a Icardi“, ”Habla muy tranquilo ..y si estuvo hablando con la China que problema se hacen es su NOVIA. Quien lo está acompañando en este momento tan triste para el“, aseveraron varios usuarios.

Así fue la conversación que tuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara antes del escándalo en el Chateau

Desde otro aspecto, la conversación de la expareja comienza cuando el futbolista llama a sus hijas para que bajen, pero la empresaria atiende el teléfono y le exige que suba. En el audio, ella le dice: “Entrégale las nenas al encargado, así no bajan solas por el ascensor. Le dije que no quería llamar a la policía, si por favor subía él y me dijo que él se encargaba”.

Wanda le explicó que una de las jóvenes no quería bajar y le pidió que subiera, pero él retrucó: “No pudo subir porque tengo una denuncia por violencia de género. Aunque vos me autorices, no puedo subir. Va el encargado”.

La mediática le explica que fue él quien llevó a las hijas al edificio y que ellas no quieren bajar. Pero Mauro rápidamente le responde: “Vos sos la mamá y le tenés que explicar que tienen que venir conmigo, en vez de secuestrarlas ahí y armar tanto circo”.

En el audio, publicado por Pilar Smith, queda claro que Icardi se resistía a bajar del auto y era Wanda quien insistía. Como madre, quizás pensó que sería más fácil que sus hijas fueran acompañadas por su papá en un lugar desconocido. Sin embargo, al ver cómo terminaron los hechos, es evidente que esa no fue la mejor opción.