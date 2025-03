El escándalo del WandaGate tuvo un nuevo episodio fuerte cuando Mauro Icardi interrumpió en la casa de Wanda Nara para dejar las mascotas de sus hijas en medio del conflicto legal que enfrentan por la custodia de las menores. La expareja lleva en un enfrentamiento judicial y mediático que no tiene fin.

Mauro Icardi logró la restitución de sus hijas tras dos meses sin verse. El futbolista se reencontró con sus hijas el pasado viernes cuando ellas salieron del colegio. Sin embargo, las menores iban a ir a la casa de su papá con sus tres mascotas, esto generó el enojo el jugador del Galatasaray.

¡Inéditas! Se conocieron las fotos de Mauro Icardi y sus hijas previas al escándalo con Wanda Nara

A continuación, tomó la decisión de irrumpir el departamento de su ex para dejar las mascotas. Sin embargo, el episodio terminó en una situación de gritos, llantos desconsolados de las menores y la intervención policial.

Filtraron un nuevo video del escándalo con Mauro Icardi y su hijas

Se filtró otro video del polémico momento que protagonizó el futbolista. En este caso, se ve a Mauro Icardi en el ascensor con una de sus hijas a upa mientras discute a los gritos con Wanda Nara.

“Te corresponde ir con papi”, le dice el futbolista a una de sus hijas. “Mauro te vas a llevar a las nenas”, se escucha decir a la mamá de Wanda.

“Hace dos horas estoy esperando que se suba al ascensor y me voy”, expresó con euforia el futbolista.

“Le trajiste vos a las nenas”, contestó la mujer. “Sí con la orden judicial, va con mochila y sin perro”, respondió tajante Mauro Icardi mientras una de sus hijas llora de fondo.

“No entiendo porque estás nervioso si te vas a llevar a las nenas”, contraatacó Nora.

“No estoy nervioso, solo estoy cansado de tenerla a upa. Yo me las llevo cuando yo quiero. No cuando ustedes quieren, no entendieron eso. Todo se hizo como yo quise”, manifestó con enojo el futbolista.