Al borde de la censura, Wanda Nara posó frente al espejo y un detalle llamó la atención

Wanda Nara siempre da de qué hablar. Con más de 17.5 millones de seguidores en Instagram, la empresaria comparte su día a día con lujosos viajes, momentos en familia y, por supuesto, impactantes looks que no pasan desapercibidos.

En medio de su agitada agenda, la mediática sorprendió al mostrar el outfit que eligió para una tarea cotidiana: buscar a sus hijos del colegio. Lejos de apostar por un estilo clásico, Wanda se inclinó por un look relajado y juvenil, pero con un toque sensual que no tardó en captar la atención de sus seguidores.

El anuncio de Wanda Nara en Estambul

El look de Wanda Nara que sorprendió en redes

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Bake Off Famosos compartió una selfie frente al espejo donde dejó ver su outfit en detalle.

Wanda Nara posó con su look desde el ascensor.

Para la ocasión, la mayor de las hermanas Nara eligió un jean wide leg de tiro medio con bordados en la botamanga, un modelo que es furor entre las fashionistas. Lo combinó con un top blanco de manga larga con detalles en negro y un escote anudado que resaltó su figura. Además, se notaba que no llevaba corpiño debajo, lo que le sumó un toque más atrevido al conjunto.

Como complementos, Wanda apostó por una minibag color vino tinto y llevó su cabello recogido en una coleta alta, un peinado simple pero efectivo para completar el look. “A buscar los chicos al cole”, escribió en la historia que en cuestión de minutos recorrió las redes.

Sin importar el contexto, Wanda siempre marca tendencia con sus elecciones y esta vez no fue la excepción. Aunque no hubo comentarios ni likes por tratarse de una historia, sus seguidores no tardaron en replicar las imágenes y elogiar su estilo en redes.