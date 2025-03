¿Engañó a L Gante? la prueba de que Wanda Nara tendría un amante

Wanda Nara ha sido el foco de atención durante los últimos años. Su disputa legal y mediática con Mauro Icardi más su romance pasional con L-Gante han acaparado la atención de sus seguidores a más no poder.

Wanda Nara junto con L-Gante en la clínica.

"Agarraste mis pedacitos y como podías, me hiciste olvidar muchas veces de lo que estaba pasando en mí (...) sin darme cuenta me diste el valor de estar sin maquillaje (...) Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas (...) sos la persona más generosa y atenta con los suyos que jamás conocí y me da orgullos", aseveró la dedicatoria de la empresaria sobre a l-Gante por San Valentín.

Ahora bien, desde que Wanda Nara se fue a Turquía por una premiación, se han creado rumores sobre una presunta crisis con L-Gante. Pese a que la expareja del futbolista lo acompañó durante su operación, no todo estaría color de rosas.

¿Wanda Nara tendría un romance con L-Gante?

Los nuevos rumores de la conductora de Bake Off Famosos comenzaron el pasado 6 de marzo, cuando la empresaria filtró por error fotos íntimas de ella mientras presentaba algunas fotos de sus hijos. Esto dio pie a todo tipo de críticas por parte de la prensa.

¡Escándalo! Wanda Nara filtró por error fotos íntimas suyas y dejó entrever que está pendiente de la China Suárez y Mauro Icardi

“Subió la foto de los chicos jugando en la mesa y abajo se ve todo el carrete de fotos de ella, donde la mitad de las fotos es ella en tet**, que yo entiendo que son para L-Gante. Las subió y al lado de las fotos, todas fotos de Icardi y la China”, explicó Yanina Latorre.

Ahora bien, tras esta situación, L-Gante habría tomado una contundente decisión: dejar de seguirla en sus redes sociales. Esto dio a entrever que las fotos no habrían sido dirigidas hacia el cantante urbano de 24 años, sino a otro pretendiente que tiene a escondidas.

"Parece que Wandu no tiene paz. Hay un nuevo chongo con el que se viene viendo a escondidas (...) L-Gante la dejó de seguir... hoy la tuvo que seguir de nuevo por un tema comercial (respecto a la historia que publicó el cantante sobre la empresaria) Hoy tienen un show o algo así, pero está todo mal", sentenció la periodista y contadora pública.