Yanina Latorre destrozó a Gustavo Conti por su polémico piropo a la China Suárez: “No es normal”

Gustavo Conti quedó en el centro de la escena luego de dejar un piropo en una foto de la China Suárez. La actriz subió una postal desde Turquía en microbikini roja, y el ex Gran Hermano comentó sin filtro: “Perfectamente perfecta”.

La frase generó revuelo entre los usuarios, que cuestionaron si ese tipo de comentarios eran adecuados estando casado con Ximena Capristo. Para calmar las aguas, Conti grabó varios videos explicando su postura y defendiendo su forma de ver las cosas.

Ximena Capristo, Gustavo Conti y China Suárez, conectados por un comentario "piropesco" en Instagram. (Instagram @gusconti y @sangrejaponesa)

“Yo tengo una familia divina y no la voy a deshacer por nadie. Pero sí tengo ojos para ver y decir ‘che, qué buena que está esta piba’”, sostuvo. También mencionó que con Capristo tienen un vínculo muy relajado y que no ocultan lo que piensan. “Voy con el auto con mi mujer y si pasa una bomba le digo ‘mirá qué cul… tiene esa piba’. No podés negar que la China está buena, dejémonos de joder”, remarcó.

La fuerte reacción de Yanina Latorre y el descargo de Gustavo Conti

Pero la polémica no quedó ahí. En el programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre tomó el tema y lanzó una crítica feroz. Al aire, leyó el comentario de Conti y le preguntó a Ximena Capristo, que es panelista del ciclo: “¿Vos viste esta foto de la China?”. “Divina, hermosa”, respondió Capristo.

“Perfectamente perfecta, Gustavo Conti”, insistió Yanina, citando el mensaje. “Tiene razón”, contestó Mariana Brey de fondo. Pero Yanina fue al hueso: “Te digo que no es muy normal que los maridos estén hablando de la China”. Y para ejemplificar, agregó: “Si Diego (Latorre) hace eso, le corto los diez dedos, porque me deja como una pelotuda”.

El piropo de Gus Conti a China Suárez que a Ximena Capristo le pareció OK. (Captura).

“Que es perfecta, lo sabemos todos. Pero es muy de paj**o que haga esto”, remató sin filtro, mientras Capristo la miraba entre seria e incómoda.