Yanina Latorre contó detalles íntimos de la relación entre su marido y Mariano Closs y dejó a todos en shock

Yanina Latorre lo hizo otra vez. En un TikTok que publicó la cuenta @juliargenta rápidamente se volvió viral, la panelista de LAM desató carcajadas al hablar sobre su marido, Diego Latorre, y su colega Mariano Closs. Con su estilo directo y sin filtro, reveló cómo es la peculiar relación entre ambos y no dudó en marcar diferencias.

“Yo soy maniática de todo, ya se dieron cuenta que estoy loca como un plumero”, arrancó Yanina. Pero, lejos de adjudicarse el premio a la más obsesiva, lo cedió a Closs. “Me gana. De punta en blanco, prolijo. Duerme, come dieta, camina 20 mil pasos por día. Es todo impoluto”, describió con admiración.

La comparación con su marido no tardó en llegar y, como es habitual en ella, no se guardó nada. “Diego y él son una extraña pareja, porque a Diego no le importa nada. Va chorreado, no sé si se lavará los calzoncillos”, lanzó, sin rodeos.

Mariano Closs, Diego Latorre y el orden en la casa: así vive cada uno

En el mismo video, Yanina también se refirió a las dinámicas hogareñas y cómo el periodista deportivo se parece más a ella que a su propio esposo. “Mariano maneja todo, sabe todo, es perfecto, te pregunta, es ordenado. En la casa de él es como yo, él maneja la caldera, las cosas, todo”, explicó.

La panelista habló en redes.

Y completó, con humor: “Diego va de Yanina a Yanino. Si en mi casa pasa algo con la caldera, Diego me empieza a mandar fotos y yo lo guío para subirla, bajarla”, contó entre risas.

La casa de Yanina y Diego Latorre en Pilar

También nombró a Sebastián “el Pollo” Vignolo y dijo que, aunque no compartió viajes con él, percibe otro perfil: “Es más descontracturado, más normal. La mujer del Pollo es más como yo”, aseguró.

Diego y Mariano trabajan hace años juntos en el periodismo deportivo.

Lo más llamativo fue cuando confesó que le genera tranquilidad que Diego viaje con Closs. “Sé que va a perder. Que va a llegar. Para mí es un alivio”, sentenció, divertida.

El clip acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. Con su estilo ácido y desfachatado, Yanina volvió a decir lo que nadie se anima. Y, de paso, nos regaló una postal inesperada del detrás de escena del periodismo deportivo.