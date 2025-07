Se filtró el impactante estado en el que Mariana Nannis dejó su mansión de Marbella: “Olor a pis”

Mariana Nannis supo ser una de las botineras más excéntricas del país que no dudaba en mostrar su vida de lujo en el exterior con su familia. Desde que la famosa se separó de Claudio Paul Caniggia, a quien denunció por abuso, no volvió a aparecer físicamente en los medios de comunicación. A esto se suma que no tiene contacto con sus hijos: Axel, Alex y Charlotte.

El nombre de la famosa volvió a escena por su pelea mediática con su hijo Alex y su nuera Melody Luz. Mariana dejó indirectas en redes sociales que llevó a que vuelvan a hablar de ella y su vida actual, ya que no aparece en los medios de comunicación y nada se sabe de ella, solo que fue desalojada de su gran mansión tras su separación.

Mariana Nannis. Foto: captura pantalla.

Yanina Latorre tiene un enfrentamiento de años con la mediática de cuando ambas eran botineras. En ese entonces, Mariana ostentaba su lujosa vida que poco a poco fue declinando. La conductora de Sálvese quien pueda mostró imágenes del deplorable estado en que dejó la mansión, la famosa cuando fue desalojada.

Así quedó la mansión de Mariana Nannis en Marbella

"Hablé con el abogado de Marbella que la desalojó y me empezaron a escribir de Marbella. Esta es la casa que aparecía en el reality, donde ella vivió tantos años”, contó Yanina Latorre sobre el pasado de la famosa.

“Ellos la alquilaron muchísimo tiempo hasta que ella dejó de pagar los famosos 3500 euros que valía por mes”, agregó la conductora sobre la mansión de Marbella donde vivía la familia.

Así quedó la mansión de Mariana Nannis

Asimismo, Yanina reveló el estado de la mansión cuando fue desalojada: “Y miren las condiciones en las que vivía. Todo escombro, todo roto”.

La conductora contó que este tipo de casas requieren mucho cuidado por su estructura. “Dicen que había un olor a pis insoportable”, agregó Yanina sobre la cantidad de mascotas que tenía y empeora el estado.

Así quedó la mansión de Mariana Nannis

También, la conductora señaló que la mediática no pagaba la luz, por lo que le cortaron y ella se colgó del servicio de la calle.

“El dueño la mandó a desalojar. Así es como la entregó. No sé si ya está arreglada o la mandaron a arreglar. Ahora están en juicio y por eso ella no sale de España porque además no tiene papeles”, contó Yanina.