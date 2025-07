El duro relato de Yanina Latorre sobre la amante de su padre: “Le reventé la casa y...”

Yanina Latorre nunca deja de sorprender con las historias de su vida, y en las últimas horas relató una que generó un fuerte impacto. Todo ocurrió durante una charla en LAM, donde se debatía sobre el rol de las amantes y cómo los hijos terminan involucrados en las infidelidades de sus padres.

En ese contexto, la panelista rememoró una experiencia muy personal vinculada a la amante de su padre. A diferencia del caso de Mauro Icardi, Yanina dejó en claro que su papá jamás intentó forzar un vínculo entre ella y la mujer con la que le había sido infiel a su madre: “Pero igual yo iba con mi papá, no la veía la chica, mi papá era un tipo coherente, nunca me la impuso”, relató con franqueza.

La insólita confesión de Yanina Latorre sobre su empleada doméstica de la infancia que causó repudio: “Ella tenía 14 años...”.

“Mi mamá tampoco me prohibió. Obvio que cuando nos enteramos dónde vivía le rompí la casa. Mi papá nunca me la impuso. No podía salir del país, sí. Y me levantó Marcelo Open en el proceso”, agregó Yanina, dejando a todos boquiabiertos con la crudeza de su relato. Ante esa confesión, Ángel de Brito no tardó en lanzar una frase que resumía la situación con ironía: “No te podías ir de vacaciones porque le habías roto el departamento a la señora”.

Pero eso no fue todo. Lejos de quedarse en la anécdota, Yanina decidió profundizar y reveló los detalles del momento en el que, impulsada por la bronca, destrozó el departamento de la amante de su padre. Según contó, la mujer llamaba todos los días a su madre para relatarle, con lujo de detalles, sus encuentros con su esposo. Este acoso sistemático fue lo que finalmente llevó a la panelista a tomar una drástica decisión en defensa de su madre.

Las amenazas que le realizó Yanina Latorre a la amante de su padre

“Le rompí todo el departamento, literal. Empecé, ¿viste las alacenas? No sé, sillones, cuchillos, patié muebles, cosas, pero valió la igual. Sí, lo volvería a hacer, eh. Yo la fui a defender a mi mamá. Esa mujer la llamó durante 5 años a mi mamá todas las noches”, relató Yanina con total sinceridad, sin guardarse nada.

Luego, compartió el trasfondo más doloroso de la historia: “Mi papá era alcohólico y le decía el color del calzoncillo de mi papá y le contaba cómo se lo había garchado. No la voy a perdonar nunca. La fui a defender a mi vieja. Ella tenía 18 años. El día que descubrí dónde vivía dije, ‘Esta hija de puta a mí me va a conocer’. Le reventé la casa entera y le dije, ‘Te voy a matar’”.

Finalmente, explicó cómo terminó envuelta en una denuncia judicial: “Entonces, como le dije ‘Te voy a matar’, y me escucharon los vecinos, me denunció por delito de amenaza de muerte. Claro, pero ‘te voy a matar’ no es literal”.

Con su estilo frontal y sin filtros, Yanina volvió a dejar en claro que cuando se trata de defender a su familia, no se guarda nada.