Yanina Latorre no deja de sorprender con sus historias. Conforme su trayectoria en el mundo de los medios crece con fuerza, la mediática no duda en revelar datos sobre su vida privada, como su relación con el exfutbolista Diego Latorre.

"Yo a él le cuento todo. Yo a él le pregunto: ‘¿Tengo celulitis en el culo?, ¿Te parece que tengo un rollo?´ (...) Yo le depilo los pelos del or**. Eso es amor, Hay que pararse debajo de un cu** con una tijera”, reconoció la contadora pública sobre el actor de amor con su esposo en Infobae.

El matrimonio Latorre lleva más de 30 años juntos y han pasado por sumas etapas, que incluye la escandalosa infidelidad de Latorre con Natacha Jaitt. Es por eso que los fanáticos buscan saber más sobre la vida privada de la pareja, como su primer encuentro sexual.

Cómo fue el primer encuentro pasional entre Yanina y Diego Latorre

Yanina Latorre dio mayores detalles sobre su vida con Diego en su programa de televisión “Sálvense Quien Pueda” por América TV. Ahí, reveló que se fue a vivir con él a España sin haber tenido un solo encuentro pasional. "Me fui a vivir con Diego sin haber tenido sexo con él (...) nos pusimos de novio por teléfono“, comenzó diciendo la contadora pública.

Yanina reveló que esperó un año para tener relaciones, dado que ella vivía en Argentina y el exfutbolista en Europa. “Yo era otra época. Lo hice esperar un año, él vivía afuera y yo acá”, explicó sobre el tiempo que esperaron para tener ese encuentro.

Un año después de llamadas y encuentros, la pareja se casó y tuvieron su primer encuentro íntimo en su casa de casados con algunos percances. “En nuestra casa en Tenerife. La primera noche no tuvimos sexo, dormimos. Fue al otro día, en la noche y abajo de las sábanas”, confesó Yanina sobre su primera vez con su pareja.

La vida íntima de Yanina y Diego Latorre

Esta no es la primera vez que la angelita revela detalles sobre su vida sexual. Cuando Diego fue de invitado a “Sálvense Quien Pueda”, Yanina reveló que él la solía filmar. "“Me filmaste y me sacaste fotos, pero después las borramos. Somos dos b... (...) Él se iba de viaje y me sacó fotos para llevarse. Se hizo el copado”, detalló con picardía.