Yanina Latorre reveló que Diego le prohibió ganar una millonaria fortuna para una marca: “¿Te acordás cuando....?”

Yanina Latorre nunca deja de sorprender. Sus primicias sobre la farándula y contundentes posturas son algunos elementos que la caracterizan por todo lo alto.

Es por ello que este 13 de mayo, la angelita de LAM reveló una oportunidad única que debió rechazar por su esposo. La misma, incluía una millonaria suma de dinero por parte de una marca reconocida a nivel internacional.

De qué se trato el contrato millonario que rechazó Yanina Latorre

El contrato fue comunicado por Yanina Latorre en “No Tiene Solución” su nuevo programa con su esposo. Allí, le recordó a su esposo que le hizo rechazó participar para una portada de Playboy, la reconocida revista de entretenimiento para adultos.

“¿Te acordás cuando me dijeron de hacer Playboy? Me ofrecieron y me dijiste que no”, le recalcó la periodista a su esposo sobre la propuesta de la empresa.

Tras la confesión, las personas presentes en el programa quedaron sumamente impresionados. Fue ahí cuando Yanina Latorre confesó el precio por el que Playboy estaba dispuesto a pagarle: 100.000 dólares.

“En un momento cuando este país se ganaba plata me ofrecieron 100.000 dólares y este hijo de p*** no me dejó”, recalcó la contadora con fuerza.

Yanina Latorre deslumbró en microbikini desde las impactantes Cataratas del Iguazú Foto: instagram

Luego de contar su relación fallida con PlayBoy, Diego se quiso justificar al entablar que no se podía volver el tiempo atrás. En ese momento, la periodista le tiró un dardo al recordar que ella se dejó someter por su esposo.

Cómo reaccionó Diego Latorre ante la fiesta de aniversario que quiere festejar Yanina. Foto: Para ti

“Yo era sometida. Cuando era chica, yo era medio pelo****”, añadió la periodista sin tapujos, a lo que el exfutbolista respondió: “Bueno, pero creció el monstruo y ahora gracias a esa etapa estas construyendo la nueva.

La reacción del hijo de Yanina Latorre ante una posible propuesta de Playboy

Pasada las quejas de Latorre con su esposo, la angelita le consultó a su hijo Diego si la dejaría hacer actualmente una sesión de fotos con Playboy. Allí, el joven lo consideró por la alta suma de dinero.

La asquerosa anécdota que Yanina Latorre contó sobre su hijo: “La cama revuelta”. Foto: Instagram

“No sé si la hago. (Le pregunta a su hijo) ¿Si mamá hace una vez no...? “, le consultó Yanina a su hijo, quién respondió con picardía: “¿Por 100 lucas? Hacemos miti y miti”.